El proyecto europeo Inerh2 impulsa la movilidad sostenible entre España y Portugal

Imagen del evento. - INERH2

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Inerh2 --Investigación en infraestructuras de recarga de electricidad e hidrógeno para movilidad sostenible-- ha celebrado este martes en Faro (Portugal) su reunión de arranque, organizada por la Universidade do Algarve (UAlg) y la Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (Areal).

Esta iniciativa, financiada por el programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, tendrá una duración de 36 meses y busca impulsar la creación de una red transfronteriza de investigación entre España y Portugal orientada al diseño, operación y gestión eficiente de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno verde, según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

El consorcio ya se había reunido anteriormente en el GA online del proyecto y, ahora, en este evento presencial y abierto al público que contó con 40 inscritos, se expusieron los objetivos y las actividades que se realizarán con la misión de lograr la construcción de un sistema de transporte más eficiente y sostenible en el espacio transfronterizo.

También se analizaron los principales retos y oportunidades de la transición energética y el desarrollo de infraestructuras para combustibles alternativos.

Por último, se dieron a conocer iniciativas y proyectos relacionados con estas temáticas, como AGERAR PLUS o AIHRE, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre diferentes sectores y territorios.

El evento reunió a representantes de la administración pública, universidades, centros de investigación y entidades del ecosistema de innovación, que compartieron su visión sobre los retos y oportunidades de la descarbonización del transporte y el futuro de la movilidad en la Península Ibérica.

Además, el encuentro incluyó un espacio privilegiado para el networking y la creación de sinergias entre empresas, investigadores, responsables públicos y otros agentes relevantes, reforzando la colaboración necesaria para impulsar la innovación y la transición energética.