Proyecto Hombre impulsa la formación y el acceso al empleo como herramientas de inclusión social

Un taller de Proyecto Hombre. - PROYECTO HOMBRE

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas usuarias de Proyecto Hombre Córdoba continúan avanzando en sus itinerarios de inserción sociolaboral gracias a distintas acciones formativas y experiencias profesionales desarrolladas en el marco de un proyecto subvencionado por la Diputación de Córdoba.

Tal y como ha indicado la asociación en una nota, actualmente son 22 personas las que participan de forma activa en esta iniciativa, cuyo objetivo es mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión social mediante la adquisición de competencias profesionales y personales. Entre las acciones desarrolladas destaca el curso de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Mecánica de Vehículos, impartido con la colaboración de la Confeceración de Empresarios de Córdoba (CECO).

A través de esta formación, las personas participantes están adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el mantenimiento básico de vehículos, el manejo de herramientas especializadas y la prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se está llevando a cabo un curso de Mantenimiento de Fincas, orientado a ampliar las oportunidades laborales de las personas usuarias y facilitar su acceso a sectores con demanda de empleo. El proyecto contempla también la realización de prácticas profesionales EPES en una empresa de jardinería.

Esta experiencia permite adquirir experiencia laboral en un entorno real, reforzar competencias profesionales y acercarse al mercado de trabajo con mayores garantías. Además de los conocimientos técnicos, estas acciones contribuyen al desarrollo de habilidades fundamentales para la incorporación laboral, como la responsabilidad, la constancia, el trabajo en equipo y la confianza en las propias capacidades.

Desde Proyecto Hombre Córdoba destacan la importancia de ofrecer oportunidades a personas en proceso de inserción, favoreciendo itinerarios personalizados que permitan avanzar hacia una integración social y laboral plena.

Para concluir, la entidad agradece el impulso de la Diputación de Córdoba, cuyo respaldo está permitiendo reforzar las oportunidades de formación y empleo de las personas usuarias que se encuentran en la fase final de su proceso de recuperación. La incorporación a espacios formativos y laborales normalizados supone un paso fundamental hacia la autonomía personal, la inclusión social y la construcción de nuevos proyectos de vida alejados de las adicciones, favoreciendo una recuperación sostenible y una participación activa en la sociedad.