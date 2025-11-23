El proyecto 'Innovation Lab y Espacio de Datos' de la Diputación de Álava gana la Copa España Creativa Córdoba 2025

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Asociación España Creativa ha elegido el proyecto 'Innovation Lab y Espacio de Datos', de la Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz, de la Diputación de Álava, como ganador de la Copa España Creativa Córdoba 2025, en la gala de entrega de premios que se ha celebrado en la noche de este sábado en el Auditorio Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, junto al III Festival Planneo Flamenco, organizado por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba dentro de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba 2025'.

Además del ganador absoluto de la Copa España Creativa, también se han proclamado vencedores en sus respectivas categorías. Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la categoría 1, sobre Creatividad e Innovación Económica-Tecnológica, el primer premio ha sido para el 'Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León', de la Agencia de Innovación IdeVa del Ayuntamiento de Valladolid, y el Segundo premio para 'MinecraftArte: Promoción del patrimonio contra el abandono escolar', del I.E.S.Infanta Elena (Jumilla, Murcia).

En la Categoría 2, sobre Creatividad e Innovación Cultural-Artística, los dos primeros premios para el 'Congreso Nacional de Periodismo Cultural "Homenaje a Manuel Chaves Nogales" 2025', del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), y el 'Museo de los Cuentos y la Ciencia', de Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia). Mientras que los dos segundos premios para 'La creatividad de gestionar un legado universal', de la Red de Ciudades Cervantinas (Madrid), y 'Reconstruyendo la historia de Quinto', del Ayuntamiento de Quinto (Zaragoza).

Respecto a la Categoría 3, sobre Creatividad e Innovación Social-Territorial (medioambiental) Primer premio para 'El barrio que quieres", del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). El segundo premio para 'Creación del Cinturón Verde-Azul en la Ciudad de los Almirantes", del Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid).

La gala estuvo presentada por los reconocidos artistas Charo Reina y Rubén Molina y combinando las presentaciones de los proyectos finalistas de la competición con actuaciones del jóvenes talentos del flamenco, en un formato dinámico que sirvió de escaparate para la promoción del talento emergente.

La presidenta de la Red de Territorios Creativos y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha afirmado que "en la noche de ayer, Córdoba unió en un mismo escenario lo mejor de la innovación española con lo mejor de nuestro talento joven. Conocimos proyectos que proponen un país más diverso, inclusivo y creativo conviviendo con el flamenco, con nuestra identidad y con las ganas de una generación que tiene muchísimo que aportar".

"La combinación de la entrega de premios de la Copa España Creativa y el III Festival Planneo Flamenco se ha convertido en un punto de encuentro donde la tradición y la vanguardia no se contradicen, sino que se potencian", ha añadido.

La programación de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba 2025' termina a las 11.30 horas de esta mañana, en el Quiosco Joven, con el concierto de Santa Cecilia, de la banda de Música María Santísima de la Esperanza.