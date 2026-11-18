Antonio J.Manzaneda presenta los resultados de Soil O-Live en la European Mission Soil Week. - UJA

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Soil O-Live, sobre salud de suelos de olivar, ha presentado resultados en la cuarta edición de la European Mission Soil Week, que se celebra en Dublín (Irlanda).

Responsables políticos, investigadores, agricultores, empresas y administraciones de toda Europa se han dado cita para revisar los avances hacia unos suelos sanos en 2030.

Se trata del encuentro anual de referencia de la Misión de la UE 'A soil deal for Europe', organizada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, con Teagasc y la presidencia irlandesa del Consejo de la UE como anfitriones, según ha informado la Universidad de Jaén (UJA).

El proyecto Soil O-Live, coordinado por el profesor Antonio J. Manzaneda, del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO), ha sido seleccionado para la sesión de 'pitching' celebrada este miércoles. En ella, los proyectos financiados por la Misión han expuesto ante la Comisión y el resto de la comunidad europea del suelo los resultados con mayor aplicación práctica.

La Agencia Ejecutiva Europea de Investigación eligió los resultados a partir de las candidaturas de los proyectos de la Misión y finalmente solo 32 proyectos han presentado resultados en esta sesión. El trabajo coordinado por la UJA ha sido uno de ellos, pudiendo presentarlos en dos bloques temáticos: un protocolo europeo para producir aceite cuidando el suelo y un sistema portátil para limpiar el suelo sin excavarlo.

"Que la Comisión haya seleccionado Soil O-Live entre tantos proyectos de la Misión Suelo y, además con dos resultados, es un reconocimiento al trabajo de todo el consorcio y sitúa al olivar en el centro del debate europeo sobre la salud del suelo", ha valorado Manzaneda.

Ha destacado, además, que "el olivar es un sistema de alerta temprana", de modo que "lo que está pasando con sus suelos anticipa lo que puede ocurrir en buena parte de la agricultura mediterránea".

PROTOCOLO

El primer resultado, presentado en el bloque 'Prácticas para suelos más sanos', ha sido el denominado CWA 18346, un Acuerdo de Taller del Comité Europeo de Normalización (CEN) sobre producción sostenible de aceite de oliva virgen extra, publicado en febrero de 2026.

Se ha desarrollado en el marco de Soil O-Live junto con la Asociación Española de Normalización (UNE) y la empresa Deoleo y se acordó por consenso con productores, el Consejo Oleícola Internacional, centros de investigación, universidades y entidades de certificación.

El protocolo reúne 235 prácticas en ocho áreas. La gestión del suelo es una de las centrales, con requisitos sobre control de la erosión, cubiertas vegetales, aumento del carbono orgánico y reducción de la contaminación por cobre y agroquímicos.

LIMPIEZA DE SUELO SIN EXCAVARLO

El segundo resultado, presentado en el bloque 'Tecnologías de remediación y apoyo a la toma de decisiones, consiste en un sistema portátil de electrorremediación, alimentado con energía solar, que elimina cobre y residuos de plaguicidas del suelo del olivar in situ, sin necesidad de excavar.

Lo lidera un equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la participación de la UJA y del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC). Tras validarse en laboratorio, en 2026 se ha probado por primera vez en una finca olivarera de la provincia de Jaén. El problema es real: los análisis del proyecto detectaron cobre en las 494 muestras de suelo estudiadas en 53 olivares de cinco países.

Soil O-Live (Soil biodiversity and functionality of Mediterranean olive groves) es un proyecto de la Misión 'A soil deal for Europe' del programa Horizonte Europa (acuerdo de subvención 101091255), coordinado por la Universidad de Jaén y financiado por la Unión Europea.

Su objetivo es estudiar cómo influye el manejo del olivar en la biodiversidad y el funcionamiento del suelo, y en la calidad y seguridad del aceite. Reúne a universidades, centros de investigación y empresas de varios países europeos y mediterráneos.