Psicóloga aconseja no perder la rutina y buscar "distracciones" ante el miedo a movimientos sísmicos

Archivo - Profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) de la Junta de Andalucía durante el episodio sísmico de Granda en 2021. - COPAO - Archivo

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) de la Junta de Andalucía Fátima Zahra ha aconsejado a la población que se ha visto afectada por los últimos movimientos sísmicos en Granada "no perder la rutina diaria", así como "buscar distracciones" para evitar sensaciones de estrés o miedo relacionadas con los terremotos.

En declaraciones a Europa Press, Zahra, quien coordina el plan activo del Giped en la provincia granadina para atender a los afectados a nivel psicológico, ha indicado que aunque es necesario "comprender las sensaciones de cada persona", en momentos de temblores, "no deberían saltarse comidas ni descuidar su higiene".

Así, la psicóloga ha enfatizado la importancia de "mantener la calma" y buscar apoyo en "redes familiares y de amigos" con el fin de "desviar la atención sobre lo que ha sucedido". De hecho, también ha reconocido que es positivo "evitar la exposición a la televisión, las redes sociales y las informaciones constantes" sobre los terremotos, ya que, en algunos casos, "generan situaciones de ansiedad y tensión".

Igualmente, ha pedido "validar las emociones que cada persona pueda experimentar" con motivo del terremoto, ya que "no todos lo viven por igual", así que es necesario "expresar cómo se siente cada uno" en este tipo de situaciones en los que "es normal que se genere miedo e incertidumbre".

De esta forma, Zahra ha explicado que el Giped, en coordinación con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) y el 112, trata de ayudar a la ciudadanía con un servicio telefónico habilitado por la Junta y que según las últimas estimaciones, ha recibido más de 150 llamadas en los últimos días.

"SE EXPLICA A LA POBLACIÓN ALGUNAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN"

"La gente todavía tiene mucho miedo", ha dicho la psicóloga al respecto, quien ha asegurado que gran parte de las llamadas piden consejo a los profesionales para saber qué hacer tras los terremotos. "El objetivo es ayudar a que vuelvan a la calma, por lo que se explica a la población algunas técnicas de relajación", ha mencionado.

Asimismo, tratan de describir a la ciudadanía el funcionamiento del sistema nervioso para que así entiendan por qué en ocasiones se encuentran más alterados y ansiosos por los movimientos sísmicos, ha sostenido Zahra. También trasladan las actuaciones recomendadas que otras Administraciones han publicado para cuando se produzcan temblores y réplicas.

Lo importante, según la experta, es que "son situaciones que no podemos controlar ni preveer", por lo que prima "conocer cómo actuar correctamente". Por ello, como ha admitido, "tiempo después del terremoto todavía llaman personas preguntando por instrucciones en caso de repetición".

Al hilo, ha destacado que el número de teléfono habilitado ha recibido varias llamadas de familias preocupadas por el estado psicológico de sus hijos, a los que perciben "más nerviosos ante la situación", algo que la psicóloga atribuye a la propia actuación de los progenitores, "que han actuado de forma más sosegada".

Aparte, Zahra ha apuntado a que el terremoto experimentado en Granada en 2021 ha reavivado el "síndrome de estrés postraumático" que "algunos afectados desarrollaron con motivo de aquella situación" y que ha podido agravarse con motivo de los movimientos sísmicos de gran envergadura sufridos este año en Venezuela y Colombia al servir de "experiencias previas con las que la población se pone en alerta".

El servicio de atención psicológica ofrecido por el Giped se realiza a través del teléfono gratuito 900 102 513 y atiende a las población las 24 horas del día, como ha manifestado Zahra. "Actualmente conformamos un equipo de cuatro profesionales de psicología en emergencia dispuestas a ayudar a la población en tres turnos repartidos en mañana, tarde y noche", ha manifestado al respecto.

En contexto, la atención tiene lugar en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia de Emergencias de Andalucía con el Copao, especialmente ante crisis de ansiedad, miedo persistente o situaciones de mayor vulnerabilidad provocadas por el terremoto y sus réplicas.