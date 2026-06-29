Psicóloga forense admite falta de formación para estudiantes y pide considerar la especialidad oficial

La psicóloga general sanitaria y codirectora de Mind Psicólogos, Marta Arbona, durante la tercera edición del curso 'Psicología forense', que también codirige en el marco de los cursos de verano de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La psicóloga general sanitaria y codirectora de Mind Psicólogos, Marta Arbona, ha admitido "mucho desconocimiento" acerca de la Psicología forense, área donde es especialista, y ha transmitido "la importancia de formarse y tener suficientes conocimientos a la hora de ir a un juzgado", ya que "no los dan en ningún otro sitio más que en los másters oficiales". Según la psicóloga, estas circunstancias podrían "mejorar" con la declaración de esta profesión como especialidad oficial, ya que es difícil ejercer por "la cantidad de información que se controla".

En declaraciones a Europa Press, Arbona ha destacado la labor del curso 'Psicología Forense (3ª edición)' que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta y que codirige junto a Vanesa García, quien también dirige Mind Psicólogos. Para Arbona, "cualquier psicólogo puede ejercer en la especialidad de forense", a pesar del alto grado de especialización al que deben someterse. "Tenemos mucha repercusión en los juzgados y los abogados nos piden documentación e informes sobre pacientes", lo que obliga a los profesionales a entender "cómo funcionan los juzgados y cómo son las normas, para trasladarlo al juez o fiscal de turno", ha añadido.

En esta línea, Arbona ha razonado que, entre otras labores, la función pericial del psicólogo forense es la más llamativa, ya que implica "adaptar el lenguaje clínico fruto de los análisis y faceta terapéutica a lenguaje legal". "Significa ponernos al nivel de los juristas para que nos entiendan de manera sencilla y clara" y, de esa forma, "transmitir cómo afectan esos hechos o trastornos a los demás", ha resaltado. Del mismo modo, ha matizado que "la figura del psicólogo en los juzgados se tiene cada vez más en cuenta" ya que existe un "interés por entender la conducta humana".

Igualmente, ha defendido el papel de los psicólogos forenses en materia de mediación familiar. "El objetivo consiste en intentar llegar a un acuerdo con las partes", ha descrito Arbona, quien no obstante ha concretado que "se trata de dos papeles diferentes". Pese a ello, ha asegurado que el fin último pasa por "buscar el mejor interés del menor", motivo por el que se suman otros profesionales a esta labor, como "trabajadores sociales o educadores" que ayudan a "evitar influencias negativas para los menores de edad".

Una idea que también se aplica sobre las víctimas de la violencia de género. "En este ámbito hemos avanzado muchísimo porque cada vez hay más asociaciones que dan un servicio de atención íntegra a las mujeres para evitar la victimización secundaria", ha señalado Arbona. Por ello, la atención de los psicólogos forenses en estas situaciones pasa por evitar que la víctima declare varias veces, que no vea al agresor durante el juicio o favorecer un clima de confianza con profesionales sanitarios. Por otra parte, el curso trabajará este martes un caso práctico sobre una denuncia falsa y, al respecto, Arbona ha afirmado que "el porcentaje de estas situaciones no es ni mucho menos alto" y ha recalcaldo que pretenden "trabajar en las secuelas de las víctimas".

En lo relativo a Inteligencia Artificial (IA), Arbona se ha mostrado reticente acerca de su implantación como herramienta de trabajo, puesto que aunque puede ser "beneficiosa en ciertos aspectos como la búsqueda de bibliografía para casos judiciales", todavía presenta "algunas lagunas". Por ello, ha afirmado que "no se fiaría" de una posible participación de la IA dentro de bases de datos o algoritmos de trabajo, debido a que "no tiene suficientes conocimientos de carácter ético y moral".

Para concluir, Arbona ha querido mandar un mensaje a los alumnos que acudan al taller: "Me encantaría que salieran con la idea de que les ha sorprendido el contenido". Como ha explicado, el trabajo del psicólogo requiere de "informes largos y con muchos datos, con términos jurídicos que pueden echar para atrás", pero "todo es asumible y cuando veamos casos concretos, acaban viéndolo de manera más fácil y accesible de lo que parece".

La tercera edición del curso que ha comenzado este lunes continuará este martes y miércoles con algunos miembros del equipo de Mind Psicólogos, entidad colaboradora con la programación. Las siguientes sesiones abordarán los juzgados de menores, el derecho de familia, la psicopatología aplicada en tribunales o la vilencia de género como temas de conferencia en el Palacio de los Briones.