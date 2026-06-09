El PSOE acusa a Carazo de "cementar toda Granada" con "talas masivas de árboles

Visita del PSOE a la avenida Don Bosco de Granada. - PSOE

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado el "absoluto caos" y la "falta de información" en la gestión de las obras de remodelación de la avenida Don Bosco y ha acusado a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), de "cementar toda Granada tras una tala masiva de árboles de la que no se libra ningún distrito".

Ruz, que ha visitado la zona junto a representantes vecinales, afirma que residentes y negocios se encuentren "completamente desamparados ante una intervención que se está ejecutando a ciegas para los afectados".

"Los vecinos y los comerciantes de la calle se quejan de la falta de información por parte del Ayuntamiento de Granada. Se ha pedido reiteradamente en la Junta Municipal de Distrito que comparezca la empresa concesionaria para que explique cómo se van a desarrollar las obras y todo lo que conllevan, porque la gente tiene que tener alguna previsión, tanto de plazos como de lo que va a suponer para sus viviendas o para sus comercios", ha agregado.

Junto a ello, ha mostrado su preocupación por "la destrucción del paisaje urbano" que está sufriendo la avenida, que históricamente ha funcionado como un pulmón verde y un alivio térmico para el distrito durante los meses estivales.

"Esta calle ha sido siempre un refugio climático; hay como cuatro o cinco grados menos que en las calles de alrededor y aquí viene la gente a pasar las tardes del verano porque no se puede estar en ningún otro sitio", ha advertido Ruz.

En este contexto, ha calificado de "injustificada la política de eliminación de arbolado de las calles de Granada comparando la situación de Don Bosco con los polémicos precedentes vividos recientemente en otros puntos de la capital".

"Esta ciudad está sufriendo una tala masiva de árboles que no sabemos a qué responde, si los árboles están sanos o no, o si es que estorban para algunas canalizaciones. No sabemos nada porque seguimos sin tener un Plan de Arbolado", ha remarcado, recordando el malestar vecinal ya generado en la avenida de Cervantes.

Asimismo, Ruz ha alertado sobre la situación de los ejemplares que aún siguen en pie en la avenida, denunciando que la falta de previsión técnica municipal pone en riesgo cierto su supervivencia.

Para concluir, la portavoz socialista ha exigido un giro radical en la gestión de la concejalía de Urbanismo y el cese de unas políticas que "comprometen el futuro sostenible de la ciudad a medio y largo plazo".