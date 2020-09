PSOE-A acusa a "los encargados de la propaganda" en la Junta de poner un servicio en la web "para atacar a la oposición"

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este lunes que "los encargados de la propaganda de San Telmo", sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, "han puesto en marcha en la web institucional un servicio para atacar a la oposición", al hilo de que el Ejecutivo andaluz haya incorporado a su portal institucional una sección denominada 'Alerta: bulos', dirigida a detectar y aclarar 'fake news' que se distribuyen desde diversos canales.

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el portavoz de Hacienda del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, ha advertido de que el Gobierno de Moreno, lo que pretende con dicho servicio es "lanzar humo" para intentar que no se hable de la gestión que está haciendo de la pandemia provocada por Covid-19.

Ramírez de Arellano ha censurado que la Junta no ponga en marcha un servicio público para destapar bulos y mentiras, "que siempre sería bienvenido", sino que se trata "de una acción destinada al PSOE-A". "Aunque no es ninguna novedad, desde el atril de San Telmo cada martes, desde hace año y medio, utilizan la mayor parte del tiempo en atacar a la oposición y no a dar explicaciones de la acción de gobierno", ha lamentado.

Y es que, a su juicio, una medida así "se puede entender en el ámbito de los partidos políticos pero no en el ámbito institucional y utilizando dinero público, esto requeriría alguna reflexión por parte del Gobierno de Juanma Moreno".

Igualmente, el portavoz socialista ha querido hacer hincapié en que "de todos es conocido el currículum del PP en cuanto al uso de noticias falsas, más para perjudicar a sus adversarios políticos en periodos electorales".

"Esto responde a una estrategia del Gobierno andaluz para ocupar el tiempo, para que nos distraigamos y no hablemos de otros problemas", ha abundado Ramírez de Arellano, que ha advertido de que "no son bulos que los centros de salud estén cerrados los fines de semana y por las tardes, que los médicos de la Atención Primaria estén colapsados, que haya que esperar semanas para que te den una cita en el médico de cabecera o que en los hospitales de Sevilla estén muy preocupados por una posible llegada masiva de mayores de residencias", entre otras cuestiones.

En su opinión, "de todo esto no quiere la Junta que hablemos y lanza humo para ver si nos confundimos y dejamos de hablar de ellas" pero, ha avisado, es un "esfuerzo baldío" porque el PSOE-A "seguirá centrado en sus responsabilidades como oposición y no dejaremos de exigirle al Ejecutivo de Moreno que trabaje y que abandone la propaganda y el triunfalismo".

En otro orden de cosas, Ramírez de Arellano ha pedido al presidente de la Junta que dé explicaciones por "posible financiación ilegal del PP en Almería" porque "es gravísimo". "Estas cuestiones empiezan a llover en los últimos meses sobre mojado, con grave riesgo de inundación", avisa.