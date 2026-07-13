PSOE acusa a Junta y Ayuntamiento de "dejar tiradas" a las familias con las ludotecas de verano de Granada cerrada

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, a las puertas del CEIP Andrés Segovia. - PSOE

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado la "nefasta gestión" del gobierno local, del PP, y de la Junta de Andalucía, "que han dejado plenamente desamparadas y tiradas a cientos de familias granadinas en pleno mes de julio al mantener clausuradas las ludotecas públicas de verano".

A las puertas del CEIP Andrés Segovia --uno de los centros designados para el programa--, Ruz ha señalado que los fondos estatales del Plan Corresponsables, transferidos por el Ministerio de Igualdad, llegaron a las arcas autonómicas en mayo de 2025.

Sin embargo, catorce meses después, las familias de Granada "se encuentran con las puertas cerradas y sin ninguna alternativa pública para poder conciliar su vida laboral y familiar".

"La realidad es que la financiación del Gobierno de España se transfirió en mayo de 2025. Que en 14 meses la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada no hayan sido capaces de poner en marcha este recurso es un escándalo que deja totalmente tiradas a las familias granadinas", ha aseverado Ruz.

En este contexto, la portavoz de la oposición ha detallado el encadenamiento de plazos incumplidos de las últimas semanas: el servicio debía arrancar el 23 de junio, luego se pospuso al 8 de julio, más tarde se anunció para el día 13 y, finalmente, ha quedado suspendido por el recurso presentado por una empresa.

"El recurso de una empresa entra dentro de la gestión ordinaria de cualquier contrato público; la diferencia es que aquí tanto la Junta como el Ayuntamiento han ido tarde durante todo el año, firmando convenios y licitando a destiempo pese a nuestras advertencias", ha añadido Ruz, criticando la "soberbia habitual" del equipo de gobierno local por ignorar las mociones de la oposición.

Por su parte, la edil Ana Muñoz ha calificado el escenario actual como "la crónica de una muerte anunciada" provocada directamente por la falta de prioridad que el Partido Popular otorga a las políticas de igualdad y conciliación en la ciudad.

"Tienen este programa resuelto desde hace más de un año. ¿Por qué tardan 14 meses en ponerlo en marcha? Está claro que la conciliación y la igualdad no son una prioridad para este Ayuntamiento".

"Ante la desidia de la Junta, el consistorio solo ofrece sumisión y la callada por respuesta, y al final quienes pierden son las mujeres y las familias de Granada", ha denunciado Muñoz.

Junto a ello critican que "han dejado fuera a los niños y niñas de 3 a 5 años, que es precisamente la edad donde las familias tienen más dificultades para conciliar, y han concentrado cerca del 40 por ciento de un recurso que es gratuito en un único distrito de la ciudad, desatendiendo de manera injusta al resto de barrios y niveles de renta de Granada", ha concluido.