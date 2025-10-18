El PSOE acusa a la Junta de "dar una patada" a los restos arqueológicos hallados en obras de la Ronda Norte de Córdoba

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba y portavoz de Cultura en la Cámara, Isabel Ambrosio. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba y portavoz de Cultura en la Cámara, Isabel Ambrosio, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno (PP) de "dar una patada" a los restos arqueológicos hallados con motivo de las obras de la Ronda Norte de la capital, "para no estropear la cita electoral del PP ante las próximas elecciones autonómicas".

Según ha detallado la formación en una nota, la parlamentaria ha recriminado que la gestión de la Junta en la provincia de Córdoba se limite al "desmantelamiento de la sanidad y la educación pública" y al "caos de la privatización de los servicios", como ha ocurrido con "el cribado del cáncer de mama".

Asimismo, Ambrosio ha afirmado que los cordobeses están "perplejos" con la "patada" que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, le ha dado al hallazgo de los restos arqueológicos encontrados en el trazado de la futura Ronda Norte, un conglomerado monástico que "esconde enigmas cruciales para explicar la Córdoba preislámica, algo único en Córdoba y todo el Al-Ándalus y de primordial importancia para una ciudad como Córdoba que vive del patrimonio".

Al hilo de lo anterior, ha insistido en que la decisión de cubrir estos restos "esconde la necesidad que tiene Moreno de hacerse fotos electorales antes de la convocatoria de las autonómicas" para "aparentar" que hace "algo más que desmantelar la sanidad pública, derivar recursos millonarios a la sanidad privada o mentir a las mujeres que viven con angustia y sin conocer si tienen o no cáncer de mama".

La portavoz ha preguntado por el informe y estudio sobre el "valor exhaustivo" del hallazgo que debía realizar la Comisión Provincial de Patrimonio al que la Consejería de Cultura se había comprometido ante un complejo que puede ocupar unos 5.000 metros cuadrados de los que "solo se han excavado un 20%".

Además, Ambrosio ha criticado que los restos "siguen a la intemperie y sin proteger ante la amenaza de lluvias, y ha acusado a la Consejería de "dejación de funciones muy grave" por "temer al informe de la Comisión Provincial de Patrimonio" y a que sus técnicos, "entre ellos arqueólogos de primer nivel", le "fastidien sus planes".