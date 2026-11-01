El PSOE acusa a la Junta de ejecutar "menos de un 8% de las inversiones que prometió para Jaén" en 2026

Archivo - El exsecretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha calificado de "tomadura de pelo" los presupuestos anunciados por la Junta para la provincia, al tiempo que ha subrayado que de los 366 millones de euros que aprobaron el año pasado "no han sido ejecutados ni en un 8%". "Por tanto, los 366 millones de euros serán los mismos que anunciaron el año pasado y que no han ejecutado, que a su vez eran los mismo que anunciaron para 2025 y tampoco gastaron", ha reprochado el presidente de la Diputación provincial de Jaén, Paco Reyes.

En una primera valoración de los presupuestos, el parlamentario ha afirmado que "un año más, la Junta de Andalucía suelta su sarta de mentiras para Jaén, vuelve a repetir el mismo presupuesto de todos los años y vuelve a poner sobre la mesa la cifra de 366 millones de euros, una cifra falsa que se repite año tras año pero que nunca ejecuta", tal y como ha asegurado la formación provincial en una nota de prensa.

Reyes ha apuntado en este sentido que, según los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, a 30 de septiembre de este año la Junta "sólo había ejecutado 28,5 millones de euros de los 366 millones que anunció el año pasado". "Moreno sigue con su estafa a la provincia de Jaén y ni siquiera se molesta en cambiar la cifra. Ni siquiera los proyectos, que siguen siendo los mismos de siempre y que siguen estando en el punto cero, como la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia o la sede judicial de Villacarrillo. El PP se ríe de Jaén", ha sentenciado.

Reyes ha considerado que los presupuestos de la Junta "son más de lo mismo", van a "perpetuar el maltrato a la provincia de Jaén" y "van a continuar con su estrategia para el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y la educación".