La candidata demócrata derrotada por El Sayed en Míchigan apoya al republicano Mike Rogers

Archivo - La miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Míchingan Haley Stevens (archivo) - Andrew Roth / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata Haley Stevens, derrotada en las primarias demócratas al Senado por Abdul el Sayed, ha apoyado formalmente al rival de El Sayed por un puesto en el Senado, el republicano Mike Rogers, también miembro de la Cámara de Representantes. Las elecciones de mitad de mandato se celebran el próximo martes, 3 de noviembre.

"Nuestro candidato demócrata al Senado, Abdul, ha dicho que ya no soy bienvenida en su campaña y que debería de apartarme. Y tiene razón. Y por eso yo hoy apoyo a Mike Rogers para el Senado de Estados Unidos", ha explicado Stevens en un vídeo publicado en redes sociales.

Stevens reprocha a El Sayed su cercanía con el comentarista y activista político de izquierda Hasan Piker e insinúa que su campaña se basa en el "odio". "Mi camapaña decía que era una carta de amor a Michigan y estoy aquí para proclamar lo que somos como gente de Michigan", ha planteado.

"Sigo siendo una orgullosa demócrata. Sigo creyendo en todo lo que he votado y dicho y por lo que tanto he trabajado y seguiré haciéndolo (...). ¡Vayan con Dios y os quiero mucho a todos!", ha concluido.

Previamente, un miembro de la campaña de Rogers, Abby Ronson, ha publicado en redes una imagen de Rogers y Stevens juntos en una iglesia junto al mensaje "Está pasando ahora mismo: la congresista Halley Stevens se une a Mike Rogers en una iglesia de Detroit esta mañana". "Tenemos un estado que salvar, Míchigan", concluye el mensaje.

La foto se publica tras las recientes tensiones entre Stevens y El Sayed relacionadas con unas declaraciones de este último sobre Israel. Además, la vetó 'de facto' en un reciente acto de campaña, según recogen medios estadounidenses.

"Mientras la congresista Stevens parece querer reabrir el resultado de unas primarias de hace tres meses, nosotros nos concentramos en lo importante: derrotar a Mike Rogers, que (Donald) Trump rinda cuentas y sacar el dinero de la política", ha publicado El Sayed en redes sociales.

Stevens reprochó a El Sayed su respuesta ante un anuncio en el que vincula Israel con la subia de precios de los productos básicos en Estados Unidos. El Sayed ha manfiestado su apoyo a cortar la ayuda estadounidense a Israel y gastar ese dinero en políticas internas, lo que ha dirigido millones en financiación hacia Stevens pero no impidió su derrota en las primarias.

Tras las primarias Stevens apoyó formalmente a El Sayed, pero su prometido, judío, ha afirmado recientemente que él votará a Rogers.