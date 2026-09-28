PSOE-A acusa a la Junta de ponerse "de perfil" y urge a Moreno a "trabajar" ante la "emergencia nacional" de la vivienda

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano. - PSOE-A

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha contrapuesto este lunes las políticas que en materia de vivienda desarrollan el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A), al que ha acusado de ponerse "de perfil" en este asunto para el que cuenta con competencias, por lo que le ha urgido a "arrimar el hombro" y a ponerse a "trabajar" ante lo que ha subrayado que es una "emergencia nacional".

Así lo ha señalado el también diputado autonómico del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha defendido que, ante una "emergencia nacional" como ésta, "todos los políticos" deben tener "altura de miras y entender que lo que está ocurriendo con la vivienda no es una cosa normal".

"La gota que ha colmado el vaso ha sido esa imagen de esa mujer, Mari Carmen, de 87 años, que ha sido desahuciada" tras "70 años viviendo en la misma casa" de Madrid, ha agregado Alejandro Moyano, que ha considerado que ese episodio "ha hecho que tengamos que ponernos las pilas a una velocidad mucho más rápido de lo que se ha hecho durante tanto tiempo".

Al respecto, el representante del PSOE-A ha defendido que el Gobierno de España "va a llevar" a la reunión del Consejo de Ministros de este martes "un real decreto con medidas de emergencia y urgentes para paliar los problemas que tenemos habitacionales de vivienda, la protección a las personas, y para darle dignidad también a una sociedad que requiere de la respuesta de la administración para poder desarrollarse y tener una vida digna en una casa digna".

Moyano ha contrapuesto esa labor del Gobierno de España con la de la Junta de Andalucía, que, "con competencia en materia de vivienda como comunidad autónoma, se pone de perfil", según ha criticado el responsable socialista, que por ello ha apelado al PP para que "abandone el politiqueo".

En esa línea, ha defendido que hace falta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "apoye las medidas del Gobierno de España", porque por parte del PP "no tienen ninguna alternativa" a lo que proponen desde el Ejecutivo central, y que se vaya "de la mano ante un problema de este calibre".

Además, Moyano ha apremiado a la Junta de Andalucía a poner "los 136 millones de euros que le corresponden" a la comunidad autónoma andaluza "para cumplir su parte del Plan Estatal de Vivienda".

El representante del PSOE-A ha instado al presidente de la Junta a que "ponga el dinero, por lo pronto, y que se quite de la foto" de actos como el que va a protagonizar este lunes en Sevilla, una entrega de llaves de unas viviendas en las que "la Junta de Andalucía no pone un duro", según ha advertido.

En esa línea, Moyano ha apremiado a Moreno a que se ponga "a trabajar", que "arrime el hombro", y que se vea el de la vivienda como "lo que es, un problema de emergencia nacional" ante el que hay que "tener sensibilidad y humanidad, esa que no tiene el presidente de la Junta de Andalucía", según ha apostillado el representante socialista para finalizar.