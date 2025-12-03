El PSOE acusa a la Junta de ser "insensible" con los pacientes con mieloma múltiple y Sanz niega "retrasos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento de Andalucía del 3 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista ha acusado este miércoles al Gobierno de Juanma Moreno de ser "insensible" con los pacientes con mieloma múltiple que, según el PSOE, habría sufrido retrasos en la administración de una terapia CAR-T. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha negado "retrasos justificados" y ha achacado a "criterios estrictamente clínicos" la administración de la terapia, que consiste en un medicamento "personalizado" según el paciente.

En el Pleno del Parlamento andaluz, el consejero Antonio Sanz ha asegurado que hasta la fecha han sido quince los enfermos con mieloma múltiple que han recibido esta terapia, y hay otros catorce que lo van a recibir. Ante estas explicaciones, el PSOE ha sostenido que "es falso que los retrasos sean por criterios médicos", recordando hasta las tres ocasiones en que un jefe de servicio del Virgen del Rocío de Sevilla advirtió de que la terapia tenía que ser implantada cuanto antes para frenar el avance de la enfermedad.

Sanz ha acusado al PSOE de "amenazar" al Gobierno de Juanma Moreno. "Sólo quieren la destrucción. Dejen de enfangar e insultar después del ridículo que han hecho con la Fiscalía" y su archivo de la denuncia por supuesta manipulación de pruebas diagnósticas, ha lamentado tras reprochar los socialistas al Ejecutivo autonómico la "angustia" generada a los pacientes con mieloma múltiple y la "desesperación" a los clínicos que sabían que "desde junio estaba la terapia pero aquí en Andalucía no se ha administrado hasta septiembre".