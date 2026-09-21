PSOE-A acusa a Moreno de "abrir la puerta a la violencia verbal e institucional en el Parlamento" andaluz

Diputados del PSOE-A en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ha abierto la puerta a la violencia verbal e institucional en el Parlamento de Andalucía".

Así lo ha aseverado la parlamentaria socialista en una atención a medios en Jaén, y en respuesta a una pregunta sobre los momentos de bronca que se vivieron la semana pasada en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones del Parlamento andaluz.

Férriz ha respondido que eso habría que preguntárselo al presidente de la Junta, y ha enfatizado que "no se puede consentir que en el Parlamento de Andalucía pase lo que pase", y que quien "tiene que velar precisamente por que se respeten las normas, el decoro y la dignidad de los grupos políticos, que es la presidenta" de la Cámara, Ana Mestre (PP-A), "lo que haga sea incendiar más todavía el debate".

"El señor Moreno Bonilla le ha abierto las puertas de par en par a la extrema derecha y al odio en esta tierra", ha denunciado Ángeles Férriz antes de apostillar que "no es grato para alguien que va allí a defender los temas que tiene que defender el recibir insultos".

"No es de recibo", ha incidido la diputada socialista antes de apostillar que el presidente de la Junta "tiene que dar cuenta" de ello, "porque es el máximo responsable de lo que está pasando en Andalucía", según ha zanjado Ángeles Férriz.