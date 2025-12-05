PSOE-A acusa a Moreno de "blanquear el negacionismo machista" al "amparar" la promoción del libro de Soto Ivars

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano - PSOE-A

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "blanquear el negacionismo machista sin pudor", al "amparar" que una institución pública como el Centro Andaluz de las Letras "fuera utilizado para la presentación", en la biblioteca Infanta Elena de Sevilla, del libro de Juan Soto Ivars sobre "supuestas denuncias falsas de mujeres hacia hombres por violencia de género".

Así se ha pronunciado, en un comunicado, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, quien también ha criticado que desde la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se diera "difusión" al citado libro, durante el programa 'Mas Noche de Análisis', de Canal Sur TV.

Olga Manzano ha criticado que Juan Soto Ivars, con su libro 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', "cuestiona permanentemente a las víctimas del terrorismo machista" y, de esta manera, "alimenta el discurso de la extrema derecha" contra las mujeres y sus derechos reconocidos por ley.

Ha lamentado la "connivencia" de Moreno con este libro, también en Canal Sur TV, "que dio cabida anoche al periodista autor del susodicho libro 'en prime time".

"Le dieron foco y hasta silla de tertuliano", ha recalcado Manzano, que ha cuestionado la "legitimidad de Moreno Bonilla y de su consejera de Igualdad, Dolores López, para reivindicar la lucha contra la violencia de género".

"Mentira, hipocresía y cinismo puro", según ha resumido la representante socialista, quien ha dejado claro que en el Gobierno andaluz y en el PP-A "no pueden defender a las víctimas de violencia machista por la mañana y blanquear a quienes las señalan por la noche".

Ha alertado de que, mientras Moreno y el PP "juegan a quedar bien", 13 mujeres han sido asesinadas sólo este año en Andalucía "por el simple hecho de ser mujeres", dejando el terrible saldo de "13 familias rotas, 13 vidas arrebatadas" por la violencia machista que, según ha denunciado, "algunos niegan y que el Gobierno andaluz está normalizando".

Manzano ha subrayado que "en Andalucía decimos basta, exigimos responsabilidades" y ha reclamado la "reprobación" de la consejera de Igualdad "por permitir esta deriva intolerable del negacionismo machista". "Cuando un gobierno abre la puerta al negacionismo, abre la puerta también a la violencia", ha dicho.

Asimismo, los representantes socialistas en el consejo de administración de la RTVA van a elevar una queja ante este órgano de control del ente público, "por la vulneración de la obligación legal de favorecer la erradicación de la violencia de género, justo lo contrario" de lo que se hizo en el programa 'Mas Noche de Análisis', "dando voz y respaldando las tesis, sin rigor ni datos, de negacionistas de la violencia contra las mujeres".