PSOE acusa a Moreno de convertir el hospital de Guadix (Granada) en un "centro de mínimos" por el "recorte" de actividad

La parlamentaria andaluza del PSOE por Granada María Ángeles Prieto, en Guadix. - PSOE

GUADIX (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Granada María Ángeles Prieto ha criticado el "deterioro" que sufre el Hospital de Guadix, afirmando que en los años de gobierno de Juanma Moreno "ha pasado de ser uno de los hospitales de alta resolución más reconocidos del país a un hospital de mínimos".

A las puertas del Hospital accitano, Prieto ha lamentado que el "desmantelamiento de este centro sanitario se produzca con el silencio y la complicidad del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Guadix", al tiempo que ha exigido a la Junta que "abandone los recortes" y ponga en marcha medidas urgentes para recuperar la calidad asistencial perdida.

"El Hospital de Guadix fue un referente dentro y fuera de España (...); hoy, después de años de gestión del PP, nos encontramos con un hospital que ha perdido capacidad asistencial, recursos y profesionales", ha señalado.

La también responsable de Sanidad del PSOE de Andalucía afirma que ha reducido sus camas hospitalarias, así como actividad quirúrgica y sus plantillas. Una situación que, ha advertido, "se agrava este verano con el plan previsto por la Junta para reducir actividad asistencial".

"Nos anuncian cierres de camas y una disminución de la actividad quirúrgica precisamente cuando Guadix y su comarca necesitan todo lo contrario, un plan de choque para acabar con unas listas de espera que se han convertido en las peores de la provincia", ha afirmado.

Prieto ha criticado además la "falta de transparencia" de la Junta respecto a la situación real de la atención sanitaria en la comarca y ha dicho "que los datos de listas de espera permanecieron ocultos durante años mientras aumentaban las demoras para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones".

"Nos dicen que faltan profesionales, pero la realidad es que hay médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y de radiodiagnóstico que se marchan a otras comunidades autónomas porque aquí se les ofrecen contratos precarios y condiciones laborales poco atractivas".

"En paralelo, la Junta destina 62,5 millones de euros en la provincia para derivar pruebas diagnósticas a la sanidad privada. Son recursos que salen de la sanidad pública mientras hospitales como el de Guadix pierden actividad, capacidad de respuesta y calidad asistencial", ha indicado.

Para Prieto, esta "estrategia" responde a una hoja de ruta diseñada por el Gobierno de Moreno para "debilitar progresivamente la sanidad pública y favorecer el crecimiento del negocio sanitario privado".

Por su parte, la portavoz municipal socialista, Belén Porcel, ha trasladado la "enorme preocupación" de la ciudadanía por la situación que atraviesa el hospital accitano y que sufre en primera persona, a la vez que le ha reprochado al alcalde su inacción ante este hecho.

Porcel ha recordado que el Hospital de Alta Resolución nació para acercar la asistencia sanitaria especializada a los vecinos, evitar desplazamientos innecesarios a Granada y ofrecer una atención rápida y eficaz, unos objetivos que "están cada vez más lejos de cumplirse".

Así, ha lamentado que el centro "disponga de menos capacidad asistencial que hace unos años, una reducción de la actividad quirúrgica, una pérdida progresiva de recursos en servicios como Radiología y un área de hospitalización que ha quedado limitada prácticamente a una unidad de observación de 24 horas".

"Cualquier paciente que necesite permanecer ingresado más de un día tiene que ser trasladado a Granada", ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado la "falta de transparencia" de la Junta tras más de dos años sin conocer los datos oficiales del hospital. "Los últimos publicados reflejaban esperas de 404 días para una primera consulta externa y, desde entonces, la actividad no ha hecho más que reducirse", ha señalado.

También ha mostrado su preocupación por el "deterioro" de la Atención Primaria en la comarca y ha reprochado a Moreno "los retrasos acumulados en infraestructuras comprometidas como el nuevo Centro de Salud de Guadix".