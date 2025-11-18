El PSOE acusa a Moreno de dejar a Jaén "olvidada" y critica los "Presupuestos de la nada" de la Junta

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este martes en Jaén capital los que ha denominado "los Presupuestos de la nada" de la Junta de Andalucía. El parlamentario Víctor Torres ha anunciado que el Grupo Parlamentario, en coordinación con Julio Millán y la Agrupación Municipal, comenzará a trabajar de inmediato para presentar las enmiendas necesarias, con el objetivo de que Jaén "reciba el valor que merece" dentro del proyecto presupuestario del Gobierno andaluz, ya que, según denuncian, estos Presupuestos "condenan al olvido" a la provincia.

Antes de participar en la Asamblea de la capital, Torres ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ya dejó escapar la Alcaldía de Jaén por no cumplir su palabra con esta ciudad". En este contexto, Torres ha asegurado que Moreno sigue teniendo "las mismas asignaturas pendientes" con Jaén, ya que los Presupuestos no incluyen "ninguna de las reivindicaciones históricas de la ciudad: ni las infraestructuras viarias como las rondas, ni la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni las inversiones necesarias en infraestructuras educativas". "Ni siquiera están planificadas por la Junta", ha reprochado.

El parlamentario ha señalado además que los Presupuestos de la Junta "condenan al olvido" a la provincia en su conjunto, dado que repiten la misma cifra de 366 millones de euros presupuestados en 2025, algo que "no supone absolutamente nada", considerando que a 30 de septiembre solo se había ejecutado el 4% de esa cantidad, es decir, 17 millones de euros. "Todo es un copia y pega de años anteriores, de siete años en los que no conocemos ni un solo proyecto estratégico para la provincia de Jaén", ha criticado.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, ha denunciado que éstos son "los Presupuestos de la nada, del nulo compromiso de Moreno con Jaén". Además, ha reprochado que "no hay inversión para el distribuidor norte Bulevar-Fuentezuelas, ni para la Universidad de Jaén, ni para la Ciudad Sanitaria, ni para la Ciudad de la Justicia, ni ayudas para el casco antiguo en materia de vivienda". "Ésta es la escasa apuesta de la Junta", ha afeado.

Por el contrario, ha valorado que el Gobierno de España ha seguido apoyando iniciativas para Jaén, como los fondos EDIL, que van a traer 14 millones de euros, la mejora de la situación económica del Ayuntamiento, que va a permitir tener unos presupuestos en 2026, o el aumento de un 48% en la aportación de la PIE al Ayuntamiento, lo que "nos ayuda con gastos esenciales para la ciudad".

Sobre los Presupuestos del Ayuntamiento, ha destacado que van a suponer 23 millones de euros de inversión, gracias al Gobierno de España y a la Diputación, inversiones que "se notarán en el casco histórico, en la Plaza de la Constitución, en Virgen de la Capilla, en la mejora de los equipamientos deportivos, en los barrios, en las intervenciones en calles y en saneamientos".