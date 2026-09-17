PSOE-A acusa a Moreno de hacer "política partidista" y "jugar a desinformar" sobre la "crisis migratoria" de Ceuta

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez. - PSOE-A

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria socialista andaluza Lina Gálvez ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a su partido, el PP, de aprovechar "la situación de Ceuta para hacer claramente política partidista", y ha retado al presidente a ofrecer "apoyo tangible" de la comunidad a la ciudad autónoma para "afrontar la crisis migratoria".

Así lo ha señalado Lina Gálvez en un comunicado en el que ha acusado a Moreno de "jugar a desinformar sobre la gestión estatal de esta crisis migratoria y sobre la respuesta de Europa", a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha sido "clarísima en su discurso sobre el Estado de la Unión alineándose con el Gobierno de España y diciendo que Ceuta es España y es Europa y que, por tanto, es una frontera europea".

La eurodiputada socialista ha criticado que Moreno "no es preciso" en sus mensajes sobre esta situación, cuando "la verdad es que la avalancha migrante de finales de julio representa un ataque híbrido contra la integridad territorial de Europa", y que el espacio Schengen "nunca estuvo en peligro, porque las normas específicas aplicables a Ceuta implican que quienes llegan a la ciudad de forma irregular no pueden continuar viaje hacia la España peninsular ni hacia otros estados miembros de la UE".

Para la europarlamentaria andaluza, "no necesitamos más miedo alentado desde la derecha sobre la crisis migratoria", y si a Moreno y al PP "realmente les preocupara la presión sobre Ceuta, ofrecerían apoyo tangible, en lugar de avivar un resentimiento que en el fondo es xenófobo, y que sólo busca dividir" a la sociedad, ha añadido.

Además, Lina Gálvez ha considerado que Moreno tampoco puede dar "lecciones sobre gestión migratoria" cuando su grupo político en Europa "mantiene controles fronterizos dentro del espacio Schengen".

"Desinformar y dar mensajes que son poco precisos como hacen Moreno Bonilla y el PP sólo dan pie a la desinformación" y "no ayudan nada a los ceutíes, ni a España ni a Europa", ha denunciado Lina Gálvez antes de agregar que "los socialistas y los demócratas reclamamos más implicación de la UE con Ceuta mediante el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo, así como todos los recursos financieros necesarios".

La eurodiputada ha finalizado indicando que desde el PSOE van a "seguir trabajando" en la respuesta a esta crisis desde la "la convivencia, la paz y la solidaridad que la misma sociedad ceutí siempre ha demostrado", según ha zanjado.