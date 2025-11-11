PSOE-A acusa a Moreno de impulsar una "estrategia" para "amordazar" a la asociación Amama

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de impulsar una "estrategia" para "amordazar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, y que ésta "no pueda expresarse con libertad" en el marco del caso de errores detectados en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, se ha pronunciado así el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, tras el "veto" que, según ha criticado, ha impulsado el PP-A con la "apisonadora y el rodillo" de su mayoría absoluta en el Parlamento para evitar la comparecencia de Amama que grupos como el socialista habían registrado en el marco de la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026 en la comisión parlamentaria de Hacienda.

Mario Jiménez ha criticado que el PP-A "vetó la comparecencia de Amama" en dicho órgano del Parlamento "para que se pronuncie sobre los fondos públicos en la gestión de la sanidad", y ha remarcado que en Amama "han conocido en sus propias carnes cómo se están gestionando" dichos recursos de la Junta, por lo que "tenían todo el derecho" a expresarse en dicha comisión, al igual que el Grupo Popular y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tenían toda la obligación de permitir" que así sucediera, que las mujeres de esta asociación pudieran acudir al Parlamento y "hacer su valoración del uso de los fondos públicos en la sanidad en Andalucía".

En ese punto, el diputado socialista ha aseverado que "existe claramente una estrategia impulsada por el propio presidente de la Junta de Andalucía para amordazar a la asociación Amama", de forma que Juanma Moreno "ha dado instrucciones para que Amama no pueda expresarse con libertad" en el Parlamento, así como "para que no pueda hacerlo" tampoco "en el seno de la comisión de seguimiento del plan de acción del cribado del cáncer de mama en Andalucía" que ha constituido la Junta.

Según ha abundado el representante del PSOE-A, el presidente de la Junta habría dado esas "instrucciones" porque en Amama "tienen toda la información, y hasta ahora siempre han tenido razón frente a las mentiras de Moreno", y saben "lo que de verdad sigue ocurriendo con el cribado del cáncer de mama", que el presidente andaluz "ha pretendido dar por cerrado", pero que "ni siquiera se ha empezado a resolver", según ha advertido.

Así, Mario Jiménez ha llamado la atención acerca de que hay mujeres participantes en dicho programa de detección precoz del cáncer de mama que "siguen sin recibir las llamadas, sin ser convocadas a las pruebas complementarias" que les deben realizar, "sin tener su diagnóstico ni su tratamiento después de más de cuatro años, en algunos casos, de haber sido abandonadas" en el marco de "una negligencia criminal" por parte del Gobierno de Moreno, según ha agregado.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha aseverado que, siguiendo "una estrategia propia de grupos mafiosos, Moreno Bonilla quiere amordazar a Amama", y ha avisado de que "la sociedad andaluza va a defender" a las mujeres de esa asociación, "porque sabe que su voz tiene el timbre inconfundible de la verdad frente a las mentiras" del presidente de la Junta, y "por eso tienen que poder expresarse".

Ha agregado que "es un nuevo error el que se maltrate a esta asociación, que lo único que está haciendo es defender los intereses de las mujeres que han sido maltratadas institucionalmente por una sanidad que, en vez de curarlas, les ha complicado la vida", cuando no "se las ha destrozado a algunas de ellas", ha apostillado el representante del PSOE-A antes de augurar que "habrá tiempo y situaciones para que estas mujeres puedan expresarse en los ámbitos institucionales y trasladar la verdad de lo que está ocurriendo".