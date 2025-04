PSOE-A acusa al PP-A de "machacar" a sanitarios y Salud subraya su intención de que "un 92% de la plantilla sea estable"

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha denunciado este jueves que los 'populares' llevan "fastidiando y machacando" a los profesionales sanitarios "desde que llegaron" al Gobierno de la Junta, en enero de 2019, mientras que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha replicado que su departamento sigue "trabajando para que un 92 por ciento de la plantilla" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "sea estable".

Así lo ha trasladado la consejera en respuesta a una pregunta que le ha formulado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que la diputada del PSOE-A ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de haber "echado a la calle a 18.000 sanitarios, los mismos que se habían jugado la vida para salvar las nuestras en pandemia".

Además, la representante del PSOE-A ha reprochado a la consejera de Salud que desde la Junta "tienen reventados" a los sanitarios que "siguen trabajando, sobrecargados, porque no cubren ni permisos ni bajas ni vacaciones, no les reconocen la carrera profesional, no cumplen ninguno de los acuerdos que tienen, y encima no les pagan las productividades".

"¿Qué pasa, que no hay dinero? Porque ustedes se han subido el sueldo dos veces en un año por trámite de urgencia", le ha espetado la parlamentaria socialista a la consejera, a quien también ha reprochado que la Junta tiene "las bolsas paralizadas" y "no hay manera de que reconozcan los méritos a los sanitarios", así como le ha afeado que han vuelto "a subir la nota de corte, haciéndola inalcanzable".

Ángeles Férriz también ha criticado que la Junta gobernada por el PP-A sigue ofreciendo "contratos miserables, basura, de un mes y dos meses a enfermeras, matronas, terapeutas, fisioterapeutas, médicos de atención primaria, técnicos de farmacia, administrativos o celadores", y en ese punto ha sostenido que, cuando se ofrece a trabajadores sanitarios "un contrato de un mes", el "objetivo" que se persigue "es que se vayan", que es lo que está sucediendo, que se van profesionales de Andalucía "a miles cada año", según ha abundado la diputada socialista, que ha remarcado que tanto "otras comunidades autónomas" como "la (sanidad) privada" ofrecen a sanitarios "más estabilidad".

La representante del PSOE-A, además, ha acusado a la consejera de ser "el brazo ejecutor de un presidente que se carga la sanidad pública", y de ejercer de "quita vergüenzas" de Juanma Moreno, y le ha espetado que como se defiende a los profesionales sanitarios es "dándoles estabilidad, reconociendo los méritos y pagando su trabajo", y no con "palabras vacías".

La consejera ha replicado a la portavoz adjunta del Grupo Socialista que, con el Gobierno de Juanma Moreno, "se ha incrementado un 64% el empleo fijo en el Servicio Andaluz de Salud, y se ha incrementado la plantilla, no hemos despedido" a profesionales, a diferencia, según ha agregado Rocío Hernández, de lo que ocurrió "en 2014", bajo la etapa de gobierno socialista, cuando "se despidieron 7.000 profesionales" de la sanidad andaluza.

"Y seguimos trabajando para que un 92% de la plantilla sea estable", según ha remarcado la consejera, que en ese punto ha destacado que, con las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2022, 2023 y 2024 "se va a estabilizar a casi 22.000 profesionales".

Dicho esto, Rocío Hernández ha advertido además de que, en "años anteriores", cuando gobernaba el PSOE-A, "no se convocaban oposiciones, porque es mucho más manejable un profesional que es temporal", y "ahora" sí "se convocan", y "el profesional que es fijo en el Servicio Andaluz de Salud, y que es fijo desde los últimos seis años, sabe que es fijo y tiene su plaza en propiedad", ha subrayado.

La consejera también ha reivindicado la disminución de "la lista de espera quirúrgica" y que ahora "no hay ningún paciente en lista de espera en el cajón", y ha concluido manifestando que, "si realmente Andalucía recibiera la financiación que merece, se podrían hacer muchas más cosas".