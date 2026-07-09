PSOE acusa al PP de ser "campeones de la basura y los bulos" al cargar contra la Diputación de Jaén y sus funcionarios

Archivo - La portavoz del PSOE en Diputación, Pilar Parra/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Jaén, Pilar Parra, ha acusado al PP de ser los "campeones de la basura y los bulos". Además, ha advertido de la "extrema gravedad" de la actitud de los populares al lanzar "acusaciones sin fundamento" que, a su juicio, manchan la honorabilidad de personas sobre las que "no recae ni la más mínima sombra de sospecha".

A través de un comunicado, Parra ha lamentado la "vergonzosa oposición" que realiza el PP en la provincia, señalando que "lejos de ser útil", se dedica a "intoxicar y desprestigiar" a la Diputación y a sus empleados públicos, causándoles un "daño irreparable" en su vida personal y profesional.

En respuesta al anuncio del PP de llevar ante la Fiscalía Anticorrupción "la presunta corrupción y enchufismo" en la Administración provincial, la portavoz socialista ha hecho hincapié en que en los tribunales de selección de la Diputación "no participan políticos", por lo que ha acusado al PP de atacar directamente a funcionarios públicos que actúan con "rigor, honestidad, imparcialidad y respeto a la ley".

En este sentido, ha revelado que existe "una larga lista de personas vinculadas al PP que son funcionarias de esta Diputación", detallando que algunas de ellas son "familiares directos del portavoz del PP o cabecillas de las recientes movilizaciones en distintos colectivos".

Respecto a las críticas del PP sobre el método de contratación, Parra ha aclarado que lo que el portavoz popular en la Diputación, Luis Mariano Camacho, califica como un "truco para contrataciones masivas", el Tribunal Supremo "lo llama legalidad pura y dura", instándole a leer jurisprudencia antes de "intoxicar, manipular y confundir".

Asimismo, ha defendido el derecho de las personas vinculadas al PSOE y señaladas por el PP, a presentarse a las pruebas de acceso de cualquier administración pública, "igual que las personas vinculadas al PP o a Vox". "La Constitución no prohíbe a ningún militante de ningún partido optar a un proceso de selección", ha dicho, incidiendo en que se trata de personas con formación y trayectoria profesional.

Por otra parte, sobre la contratación temporal en la empresa Resurja, la portavoz socialista ha incidido en que el proceso "está totalmente acreditado" y que en el consejo de administración se demostró la "transparencia y el rigor" del mismo, asegurando que el PP dispone de toda la documentación de forma "clara y exhaustiva".

Parra ha criticado que el PP "sigue viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio", definiendo a los populares como un partido con un "historial tremendo en corrupción en materia de personal".

Al respecto, ha recordado las declaraciones de un responsable del PP de Jaén que afirmó que "había muchos funcionarios en el Ayuntamiento de la capital metidos por sus cojones", así como las prácticas entre los ayuntamientos de Bailén y Linares, donde "aprueban y luego permutan los trabajadores".

También ha afeado las "triquiñuelas" del presidente del PP de Jaén, Érik Domínguez, para "adelantar a un amiguete las bases de una convocatoria de empleo antes de que se publicaran en BOJA".

A estas situaciones ha sumado otros casos con sentencia firme, como "los 3,5 millones de euros robados al Ayuntamiento de Jaén en el caso Matinsreg" que mantiene a un exconcejal del PP en prisión, o investigaciones actuales como la presunta malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Villacarrillo con la imputación del jefe de la Policía Local, la contratación de miembros del PP en el Hospital de Andújar y el presunto cobro indebido de guardias por parte de la gerente de dicho centro hospitalario.

"Señores del PP, váyanse a la Fiscalía o a donde quieran, pero déjennos trabajar por Jaén", ha zanjado Parra, invitando a los populares a "jugar a la oca entre ayuntamientos del PP" mientras el grupo socialista trabaja para "hacer avanzar esta provincia".