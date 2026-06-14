PSOE-A advierte que Moreno planea "eliminar" la Formación Profesional Básica Específica "sin explicar las alternativas"

Imagen de la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha advertido este domingo de la "profunda preocupación" generada entre muchas familias andaluzas ante la posibilidad de que el Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno "suprima" los programas de Formación Profesional Básica Específica.

Según ha recogido la formación en una nota, Alba ha criticado que el Ejecutivo autonómico esté planteando la eliminación de estos itinerarios dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales "sin haber explicado de una forma clara cuáles son las alternativas, dónde se van a impartir, qué recursos tendrán los centros y cómo se garantiza que ningún alumno o alumna se quede atrás".

En este sentido, la dirigente socialista ha exigido al Gobierno andaluz "transparencia, información y seguridad" para las familias, reclamando que "no se adopte ninguna decisión mientras no se garanticen unas mejores condiciones para este alumnado que necesita apoyos adaptados para avanzar hacia una vida lo más autónoma posible".

Alba ha remarcado que esta formación "no representa solo estudios, sino una puerta abierta a la inclusión y a un proyecto de vida". Además, la secretaria de Educación ha defendido el compromiso del Partido Socialista con la inclusión educativa, advirtiendo de que esta "no consiste en cambiar el nombre de los programas ni en trasladar al alumnado de un sitio a otro".

"La inclusión significa garantizar apoyos suficientes, profesorado especializado y los recursos adecuados para que ese alumnado tenga una atención individualizada según sus capacidades", ha remarcado.

Además, Patricia Alba ha lamentado que la gestión del Gobierno andaluz se esté realizando de espaldas a la comunidad escolar. "La educación no puede construirse desde los despachos sin escuchar a las familias y a los profesionales que trabajan cada día con ese alumnado", ha reprochado.

Para finalizar, la parlamentaria socialista ha sentenciado que la educación inclusiva "no se proclama, se construye con recursos, con compromiso y con igualdad de oportunidades para todos y para todas", instando al Gobierno de Moreno a rectificar de inmediato su hoja de ruta en la Formación Profesional Básica Específica.