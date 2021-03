PSOE-A afea que Andalucía "no tenga un plan" con un millón de parados y Blanco replica que se "redoblan" esfuerzos

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha acusado este jueves a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, de "no tener un plan para crear empleo" cuando es "la competente y responsable en Andalucía" --que ha superado el millón de parados--, sino "propaganda" y "plegarse a los intereses de la ultraderecha". Frente a esto, la consejera del ramo ha subrayado que se han redoblado esfuerzos.

En el Pleno del Parlamento, Ruiz ha pedido a la consejera que no se excuse en la pandemia del coronavirus ni en la herencia recibida porque "Empleo es su competencia". Asimismo, ha reprochado al Gobierno andaluz que no vaya poner "nada" para la creación de empleo, sino que base su actuación en fondos europeos. "Faltaría más que no los ejecutara y devolviera el dinero", ha señalado.

Asimismo, ha pedido a Blanco que no use a los parados para confrontar con el Gobierno de España y ha considerado "lamentable" que se usen los parados para "entregarse a la ultraderecha" o como "mera propaganda electoral" porque "detrás de cada parado hay una vida".

Por su parte, la consejera no ha querido "restar un ápice de la gravedad de las cifras" del paro en la comunidad, aunque sí ha señalado que la elevada cifra tiene un componente estructural junto a la situación provocada por las restricciones para afrontar los contagios de la Covid-19.

Además, ha apuntado que se trata de un aumento generalizado del desempleo a nivel nacional y que esta alza es aún peor en comunidades con un tejido productivo más diversificado y en teoría más robusto como Baleares (46,9%), Canarias (36,4%), Aragón (30,4%), Cataluña (29,6%) o Madrid (26,7%).

"Creo que no desvelo ningún gran secreto si digo que la extensión a todo el país de este vertiginoso aumento apunta a que existe una causa común. Debería conocer que la llegada del Covid-19 en febrero del año pasado obligó a adoptar medidas drásticas de limitación de la movilidad que están afectando a la actividad económica y por ende, al empleo", ha explicado.

Frente a esto, ha subrayado que la pandemia les motiva a "redoblar esfuerzos" y ha afirmado que "no se dedican a buscar excusas ni a poner palos en las ruedas". "Trabajar es lo que hemos hecho en el último año desde esta Consejería, reforzando las políticas activas de empleo, reactivando la formación que su Gobierno dejó paralizada durante una década, y acompañando, ahora más que nunca, al colectivo de autónomos, estando a su lado en circunstancias tan adversas".

Así, ha insistido en que, en fechas próximas, se va a poner en marcha un Plan de Reactivación con ayudas directas de 700 millones, dirigidas a los sectores más maltratados por la crisis. Y se ha activado el Plan Andalucía en Marcha, dotado con 3.450 millones, así como el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos, que moviliza 667 millones.

"Es un momento decisivo para el futuro de Andalucía. Por eso necesitamos que las medidas que impulsemos se vean acompañadas y acompasadas por el Gobierno de España. Y no siempre ha sido así a lo largo de esta crisis", ha reprochado.

Por último, ha advertido de que "jugar con las cifras de paro en estos momentos es un ejercicio de vanalidad, que sobre todo, puede llegar a ofender a los que lo están pasando especialmente mal".