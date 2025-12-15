El PSOE afea una "asfixia premeditada" del Ayuntamiento de Granada a las bibliotecas municipales con "falta de personal"

La concejala del PSOE en Granada María de Leyva - PSOE

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado públicamente este lunes la "asfixia premeditada" que a su juicio practica la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, a las bibliotecas municipales y ha alaertado de una "situación insostenible" en estos equipamientos por la "falta de personal".

Según informa el PSOE en una nota de prensa tras una comparecencia informativa, la concejala socialista María de Leyva ha puesto el acento en el "colapso funcional" que ha señalado que atraviesa la red de bibliotecas municipales "tras más de dos años y medio de gestión del PP" al frente del consistorio.

La edil ha acusado a Carazo de ejecutar un "desmantelamiento silencioso" del acceso a la cultura en los barrios, provocando "una precarización del servicio que ya es denunciada al unísono por la oposición, los sindicatos municipales y los propios usuarios".

De Leyva ha señalado que la "falta de personal" ha cruzado todas las líneas rojas. "A día de hoy, para garantizar un servicio digno y el horario completo en todas las bibliotecas de la red, hace falta contratar como mínimo a 14 personas, entre bibliotecarios y auxiliares técnicos", ha detallado.

Sin embargo, la edil socialista ha lamentado que esta urgencia "choca contra el muro de la indiferencia de Carazo", cuyo proyecto de presupuestos para 2026 "no contempla la creación de ni una sola plaza nueva para reforzar esta área, condenando a las bibliotecas a cierres puntuales, reducciones de horario y una atención precaria".

"Estamos ante una decisión política deliberada. Mientras el gobierno del PP dispara el gasto en propaganda y autobombo, deja morir por inanición a nuestras bibliotecas, que son el refugio cultural y de estudio de miles de granadinos, desde estudiantes hasta personas mayores", ha aseverado la concejala.

También ha puesto el foco en la situación de la Biblioteca del Salón, cerrada al público para unas obras de mejora que serían "una historia interminable por la desidia del equipo de gobierno". "Es inaceptable que, dos años y medio después de que Marifrán Carazo tomara el bastón de mando, este equipamiento vital para el centro de la ciudad siga cerrado a cal y canto", ha criticado De Leyva.

La edil ha explicado que lo que debía ser una intervención ágil se ha transformado en un símbolo de la gestión del PP: "parálisis, retrasos injustificados y falta de prioridades". "No les ha interesado acelerar los plazos porque, sencillamente, no creen en el modelo de biblioteca pública de cercanía", ha añadido.

Para concluir, la edil ha reiterado que la situación es crítica. Los representantes sindicales ya han trasladado su malestar por la sobrecarga de trabajo de la plantilla actual, que hace "juegos malabares" para mantener abiertas las instalaciones. "Exigimos a la señora Carazo que rectifique sus cuentas para 2026, escuche el clamor de los trabajadores y usuarios, y dote a Granada de la red de bibliotecas que una ciudad de nuestra categoría cultural merece, empezando por la reapertura inmediata del Salón y la cobertura de las 14 plazas estructurales que se necesitan como mínimo", ha concluido De Leyva.