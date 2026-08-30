El PSOE afea al gobierno local de Córdoba (PP) mantener "paralizada" la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado este domingo al gobierno local que dirige José María Bellido (PP) de mantener "deliberadamente arrinconada" y "paralizada" la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, el órgano encargado de analizar las quejas de los vecinos y evaluar cómo están respondiendo los servicios municipales.

De esta manera, la viceportavoz socialista, Mamen González, ha denunciado en una nota que la última reunión de la Comisión se celebró el 3 de abril de 2025, hace ya casi año y medio, y ha considerado "muy revelador" que el gobierno municipal "no encuentre nunca el momento de sentarse a hablar de lo que los cordobeses dicen que funciona mal".

"Bellido tiene tiempo para propaganda, anuncios y fotografías, pero no para convocar la comisión en la que hay que hablar de las quejas de los vecinos y de los servicios municipales que no funcionan", ha señalado González.

La edil socialista ha recordado además que el PSOE ya intentó en aquella última sesión que la Comisión se reuniera con mayor frecuencia. González propuso una periodicidad semestral, mientras que PP y Vox "impusieron con sus votos mantenerla con carácter anual". "Nos dijeron que una vez al año era suficiente. Ni siquiera están cumpliendo eso. El problema ya no es que Bellido quiera poca fiscalización, es que parece que no quiere ninguna", ha denunciado la viceportavoz socialista.

Para González, esta situación resulta "especialmente grave" porque aquella reunión dejó "constancia de importantes problemas en la respuesta municipal a las reclamaciones de los ciudadanos, con quejas que permanecían sin contestar porque los servicios municipales no respondían, y con la necesidad reconocida de mejorar los mecanismos para garantizar una respuesta a los vecinos".

"Si tienes una atención ciudadana tensionada, vecinos esperando respuestas y servicios que acumulan reclamaciones, lo último que puede hacer un gobierno responsable es apagar la comisión que tiene que controlar precisamente todo eso", ha afirmado González antes de apostillar que "ése es el modelo Bellido: cuando aparece un problema, antes que solucionarlo, procura que se hable de él lo menos posible".

La concejala ha subrayado que la Comisión "no está para cubrir un expediente ni para recibir una estadística una vez al año", sino para "detectar dónde se concentran los problemas, analizar las respuestas municipales y exigir soluciones". Una posición que el PSOE ya defendió en abril de 2025, cuando González advirtió de que limitar la actividad de este órgano a una reunión anual "distorsiona completamente" sus funciones, ha agregado.

"Las quejas de los cordobeses no son una molestia que haya que guardar en un cajón. Son una herramienta para saber dónde está fallando el Ayuntamiento", ha defendido González, quien ha remarcado que ya entonces denunció que demasiados ciudadanos se encontraban "con el silencio como respuesta por parte del Ayuntamiento", y advirtió de que "no se les puede ignorar".

El PSOE considera que detrás de esta falta de convocatoria existe también "un problema de concepción democrática". "Bellido confunde demasiado a menudo tener mayoría absoluta con no tener que rendir cuentas. Una comisión que analiza reclamaciones, retrasos y deficiencias puede resultar incómoda para un gobierno instalado en la autocomplacencia, pero precisamente para eso existen los órganos de control", ha señalado González.

Así las cosas, la concejala socialista ha exigido al alcalde que convoque "de inmediato" la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y explique "por qué lleva tantos meses paralizada". "Los cordobeses tienen derecho a que su Ayuntamiento los escuche, les responda y corrija aquello que no funciona. Y si Bellido no quiere escuchar las quejas, el PSOE se va a encargar de que se escuchen todavía más alto", ha concluido advirtiendo la representante socialista.