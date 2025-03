PSOE-A afea a la Junta la "caída en picado" de la valoración de la sanidad pública y Salud admite "cierto descontento"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE-A María Ángeles Prieto ha advertido este miércoles de que la valoración de la sanidad pública andaluza entre los ciudadanos ha caído "en picado" desde que gobierna el PP-A en la Junta, mientras que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha admitido que existe "cierto descontento" entre "la población andaluza respecto a algunos ámbitos" del sistema sanitario, y ha señalado que en su departamento son "perfectamente conocedores de que la ciudadanía andaluza no muestra el grado de satisfacción que quisiéramos con nuestro sistema sanitario público".

"Nosotros tampoco estamos satisfechos", ha añadido la consejera en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento a solicitud del Grupo Socialista tras los resultados del último barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre "la sensación que tienen los andaluces sobre la situación de la sanidad" en la comunidad autónoma.

Al respecto, María Ángeles Prieto ha puesto de relieve que de los resultados de esa encuesta se desprende que "la ciudadanía andaluza pone la peor nota de toda España" a su sanidad pública y a la "gestión" de la Consejería, con "un 5,7 frente a un 6,3 que es la media del resto de comunidades autónomas", y ha subrayado que esa nota es "peor" que la de 2024 y 2023, y que la calificación "ha caído en picado" desde que gobierna el PP-A.

Por su parte, la consejera ha puntualizado que el trabajo de campo de la encuesta conocida el pasado mes de febrero se realizó "entre abril y octubre de 2024", y en todo caso ha destacado que "refleja que el 90,5% de los andaluces manifestó que confía" en la sanidad pública "como respuesta para asegurar su salud y bienestar".

De esta manera, ha valorado que "nueve de cada diez ciudadanos mostró su confianza en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuyos baluartes son, entre otros, la universalidad, la gratuidad, la equidad y la calidad", si bien ha reconocido que el referido barómetro "muestra cierto descontento de la población andaluza respecto a algunos ámbitos" del citado sistema.

SALUD RECONOCE "PROBLEMAS A RESOLVER"

En esa línea, la consejera ha admitido que "hay problemas y cuestiones que resolver e incidencias puntuales a las que vamos dando solución", y ha reivindicado que ella es "la primera que quiere alcanzar el mejor sistema sanitario público para los andaluces y mejorar la percepción que la ciudadanía muestra en esa encuesta" del CIS, por lo que desde la Consejería van a seguir "trabajando intensamente" en "corregir esas deficiencias".

En todo caso, Rocío Hernández ha destacado que, en ese barómetro, "el 75% de los andaluces valora muy positivamente la accesibilidad y el servicio asistencial que se brinda en la atención hospitalaria" de la sanidad pública y "prefiere el ingreso en hospitales públicos".

Además, ha resaltado que "la nota más frecuente" en este barómetro "es un 10 en un 38,5% de los encuestados", así como que "el equipamiento y los medios tecnológicos existentes en los hospitales" recibe "una valoración de un 7,48, y el 10 es también la nota más común en el 28,9% de los casos".

De esta manera, ha valorado que "el 86,1% de los pacientes" andaluces considera que "la atención recibida en nuestros hospitales públicos, cuatro de ellos situados entre los 16 mejores de toda España", es "buena o muy buena", según dicha encuesta, y ha agregado que "lo mismo sucede con las Urgencias", sobre las que "siete de cada diez andaluces apunta como 'buena' o 'muy buena' la atención recibida".

La consejera ha aludido también a la situación de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas, y al respecto ha reivindicado el Plan de Garantía Sanitaria desarrollado hace un año por la Consejería para "reducir la lista de espera con un plazo máximo establecido por normativa", que "ha traído consigo una mejoría notable" en la situación, según ha valorado.

Así, ha destacado que "Andalucía ha reducido a la mitad, un 47,59%, las listas de espera de pacientes con garantía fuera de plazo", y "la espera media" para una operación se ha reducido "de 150 a 120 días", según ha concretado antes de aseverar además que el Gobierno del PP-A "no está privatizando la sanidad", y la comunidad andaluza se sitúa "4,9 puntos por debajo de la última media nacional en cuanto a conciertos".

Ha reivindicado también el "esfuerzo presupuestario" de la Junta para invertir en infraestructuras sanitarias, así como su "trabajo intenso" para "fortalecer y mejorar la calidad de la atención que se presta" desde la Atención Primaria, y al hilo ha destacado que, en el citado estudio del CIS, "cuatro de cada cinco" andaluces "valora como 'buenas' o 'muy buenas' las consultas que les brindan los médicos de familia en la sanidad pública", si bien ha precisado que sabe que hay "puntos a mejorar" que en la Consejería tienen "detectados" y sobre los que "estamos actuando".

La consejera ha concluido que, en un sistema sanitario que "presta atención a más de 8,6 millones de ciudadanos, siempre hay mucho que hacer", y "conociendo lo que hay que hacer" están "trabajando" desde la Consejería de Salud.

CRÍTICAS DEL PSOE-A

Frente a ello, la diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto ha considerado "muy preocupante la evolución de la nota de la valoración ciudadana de la sanidad andaluza comparada con el resto de comunidades autónomas, porque mientras que en el resto" de regiones ésta "va subiendo" y "se recupera después de la pandemia", en Andalucía "sigue bajando".

"Esto significa que los andaluces saben muy bien que la sanidad no funciona porque ustedes la están saqueando y destrozando", ha espetado la parlamentaria socialista a la consejera, a quien ha incidido en subrayar que el ciudadano "percibe negativamente" la situación de la sanidad andaluza porque "no hay cita en atención primaria, tenemos las peores listas de espera del país", o porque "sabe que el SAS está siendo investigado por saltarse la ley para dar dinero a sus amigos de la (sanidad) privada".

Prieto ha resaltado además que la atención primaria andaluza recibe en este barómetro "la peor nota de todo el país" pese a que "era referente en toda España" cuando gobernaba el PSOE-A, pero el PP-A "la ha puesto a la cola", según ha lamentado antes de destacar también que "el 35% de los andaluces" encuestados advierte de que, "teniendo un verdadero problema de salud no pudieron contactar con sus médicos de familia", y ese es "el porcentaje más alto de toda España, diez puntos más que la media de comunidades autónomas".

La representante socialista ha reprochado a la consejera que su plan para garantizar citas en 72 horas como máximo "está siendo un absoluto fracaso y está poniendo en riesgo a los pacientes", así como ha denunciado que el "destrozo" que está acometiendo el Gobierno del PP-A sobre la sanidad pública "es brutal".

La portavoz socialista ha denunciado además un incremento de las listas de espera para consultas externas "en 17.461 personas más en seis meses", y un aumento de "los tiempos de espera", y ha aseverado que, con estas cifras, la "percepción" que pueden tener los andaluces de su sanidad pública "negativa", porque "se corresponde con la realidad".

Pese a ello, ha puntualizado que los profesionales sanitarios siguen prestando "una atención excelente" a pesar del "maltrato" al que, en su opinión, les somete la Junta, y en esa línea ha aseverado que "la realidad niega que estemos mejor que hace seis años" en la situación de la sanidad andaluza, y ha lamentado que en el Gobierno andaluz "no lo reconozcan, porque si no lo reconocen no se van a poner a trabajar en buscar soluciones", ha advertido para concluir que "la sanidad pública está en una situación crítica" y "la gente lo sabe" y "sabe por qué", y que es algo "intencionado" por parte del Ejecutivo del PP-A, ha zanjado la parlamentaria del PSOE-A.