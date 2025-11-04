El PSOE-A afea que la Junta mantiene el presupuesto para la red de teatros, pese a duplicarse los municipios adheridos

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía mantiene "prácticamente el mismo presupuesto" para la Red Andaluza de Teatros Públicos, a pesar de que se ha duplicado el número de municipios adheridos a este programa.

"Exigimos que se duplique el presupuesto a la red y al programa Abecedaria para colegios e institutos, que se incremente la partida para gastos estables de las compañías y que la proporción que aporta cada administración, actualmente del 50 por ciento, sea del 70 por ciento Junta y 30 por ciento ayuntamiento. Es lo más sensato y lo que permitiría a los ayuntamientos mantener la programación", ha dicho el coordinador de Cultura del partido, Francisco Cuenca.

Así lo ha indicado en Jaén antes de mantener una reunión con alcaldes y concejales de cultura de los seis ayuntamientos de la provincia adheridos a la red y, por tanto, afectados por estos "recortes". En concreto, son Martos, Alcalá la Real, Cazorla, Peal de Becerro, Vilches y Orcera.

"Son ayuntamientos que han visto cómo en los últimos años es prácticamente imposible cumplir con este derecho, porque tienen una cantidad exigua para poder desarrollar una programación digna, como merecen estos municipios", ha lamentado.

Al respecto, Cuenca ha señalado que esta red era "un modelo de éxito", al que se han ido sumando municipios, pasando de 36 a casi 80, "mientras que el presupuesto, de un 2,3 millones de euros, se ha mantenido prácticamente igual en estos siete años".

En este sentido, ha considerado que la Junta "solo se dedica al postureo y a la foto y no a distribuir un derecho fundamental como es el acceso a la cultura". "Lamentablemente, Moreno Bonilla no sólo está recortando y desmantelando servicios esenciales, sino que en este caso también le pega una patada al acceso a la cultura", ha apostilllado.

Ante el debate presupuestario en el Parlamento andaluz que se inicia ahora, el dirigente socialista también ha pedido a la Junta que aumente la dotación para cultura y, sobre todo, "que se gaste el dinero", porque al principio "cuentan grandes alharacas, pero luego no ejecutan" las partidas.

Por su parte, la secretaria de Cultura del PSOE de Jaén, Rosa Espino, ha hecho hincapié en que el acceso a la cultura y la educación "tienen que ser derechos fundamentales y no un lujo". De ahí que haya criticado que, en los últimos años, "Moreno Bonilla no hace más que recortar" y, mientras que los municipios que se adhieren a la red van aumentando, "el presupuesto sigue siendo el mismo".

"Los municipios afectados ven disminuidos sus ingresos y no pueden realizar las mismas actividades que antes. Lo vamos a denunciar públicamente y vamos a llevar iniciativas al Parlamento andaluz para intentar solucionar este problema", ha afirmado.