PSOE-A afea a Junta "no contar con los trabajadores" en su plan para hosteleros y autónomos que teme que sea "fantasma"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este martes que "el diálogo social ha saltado por los aires" en Andalucía porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no cuenta con los trabajadores" en el plan de ayudas para hosteleros y autónomos presentado por el Gobierno andaluz y que los socialistas temen que sea una iniciativa "fantasma".

Así lo ha indicado el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz Rodrigo Sánchez Haro en una comparecencia telemática un día después de la firma, este pasado lunes, del plan de apoyo a pymes y autónomos entre Juanma Moreno con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; y las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, que incluye medidas y ayudas por un valor global de 667 millones de euros.

El diputado socialista ha criticado que el plan se ha anunciado "sin contar con los sindicatos", y "sólo ha sido acordado con empresarios", y ha considerado que el presidente de la Junta "bien sabe lo que hace", y "no cuenta con los trabajadores porque los 600 millones de euros en ayudas" que aproximadamente contempla el plan "no están vinculados al mantenimiento del empleo".

Sánchez Haro ha aseverado que "los pequeños y medianos empresarios andaluces necesitan ayudas directas a fondo perdido que los sustenten mientras salimos de la pandemia" de la Covid-19, y ha advertido de que, "día que tarda" en llegar esas ayudas, "persiana que se baja y negocio que se cierra".

Además, ha subrayado que este plan de ayudas "no está" contemplado en los Presupuestos de la Junta para 2021, por lo que "mucho nos tememos" los socialistas "que estemos ante un nuevo plan fantasma" de Juanma Moreno, según ha apuntado el diputado del PSOE-A.

"DEROGACIÓN INMEDIATA" DE LA ORDEN SOBRE SANITARIOS

Por otro lado, Sánchez Haro ha insistido en urgir este martes a la Junta a "derogar de forma inmediata la orden que anula los descansos y los permisos de los profesionales sanitarios andaluces", y ha apuntado que los socialistas no entienden "cómo a día de hoy" ésta "sigue activa, cuando no hay nadie en Andalucía que no le haya dicho a la Junta que debe anularse de forma urgente".

"No valen medias tintas o modificar una parte de la orden y dejar otra viva", ya que "hay que derogarla", según ha insistido Sánchez Haro antes de apostillar que "la rectificación que está planteando el Gobierno andaluz" sobre esta cuestión "es totalmente insuficiente", porque "hablamos de una orden que maltrata a nuestros sanitarios", que son "uno de los colectivos que más esfuerzos ha realizado durante la pandemia", según ha enfatizado.

Ha agregado que el presidente de la Junta "debe de una vez por todas cuidar a nuestros sanitarios, y al mismo tiempo que retira esa orden" debe "dotar de más medios materiales y humanos a nuestros centros de salud y hospitales".

EXPLICACIONES EN EL PARLAMENTO SOBRE LAS RESIDENCIAS

De igual modo, Sánchez Haro ha vuelto a referirse a la situación de las residencias de mayores andaluzas en el marco de esta pandemia, y ha insistido en señalar que "no es normal que haya 290 residencias en Andalucía con casos positivos, 2.300 ancianos afectados y más de 1.000 profesionales contagiados".

Ha apuntado que este lunes "conocíamos que las propias residencias están alertando de que son las autoridades sanitarias quienes han tomado la decisión de no llevar a los ancianos contagiados a hospitales o centros medicalizados", y ha pedido "humanidad" a Moreno.

"Le exigimos que tome las riendas de esta terrible situación y que cambie el rumbo, que no deje a las residencias y a nuestros mayores abandonados a su suerte", ha enfatizado el parlamentario socialista antes de reclamar que Moreno dé "explicaciones urgentes en el Parlamento andaluz por su actuación en la gestión del virus en las residencias".