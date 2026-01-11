PSOE-A afea a la Junta las "situaciones inhumanas" que vive la sanidad pública andaluza y exige medidas de actuación

Imagen de la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha afeado a la Junta de Andalucía las "situaciones inhumanas" que han tenido que vivir los andaluces en las urgencias hospitalarias durante las pasadas navidades debido a que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no le ha dado la gana de reforzar las plantillas en pleno pico de la gripe".

Así, lo ha expresado la socialista en la presentación del documental realizado por las Mareas Blancas de Andalucía, 'Salud no Responde', donde ha insistido en que Moreno "no puede decir que no tiene dinero" porque, a su juicio, "le sale por las orejas". Asimismo, el partido ha recogido en una nota que ha lamentado que el dinero de los andaluces, "en lugar de estar en los derechos de los andaluces, está en las manos de unos pocos amigos suyos que han hecho el agosto".

Férriz ha asegurado que el líder del PP andaluz ha demostrado ser "más que el presidente de ocho millones y medio de andaluces, el presidente de la Quirón, de Asisa y de todas esas empresas privadas".

En esta línea, la socialista ha puesto en valor el trabajo de las Mareas Blancas y su negativa a "normalizar la privatización de la sanidad", calificando el documental 'Salud no responde' como una herramienta "necesaria para saber lo que ha pasado y lo que pasa en Andalucía".

A su juicio, este documental supone "un grito más" contra la realidad que impone el Gobierno del PP, un "grito desesperado que representa a quienes no pueden ver a su médico cuando lo necesitan, que se levanta contra el maltrato sanitario de Moreno Bonilla, por los dos millones de andaluces que están en listas de espera indecentes, o esperando una operación o la cita con un especialista". "Es un grito contra lo que ocurre desde que Moreno Bonilla gobierna Andalucía", ha aseverado.

Del mismo modo, la parlamentaria socialista ha señalado que el documental es, asimismo, una "defensa" de los profesionales sanitarios a los que el presidente "despide o maltrata", provocando una "fuga de talentos sin precedentes en esta tierra" hacia otras comunidades o hacia la sanidad privada.

Además, Ángeles Férriz se ha referido a la crisis de los cribados de cáncer de mama y a la asociación Amama, calificando de "increíble" que el Gobierno andaluz "esté más preocupado en maquillar lo que ha pasado que en solucionarlo".

En este sentido, la portavoz ha reprochado la "opacidad" de la Junta, criticando que a día de hoy "seguimos sin saber lo que ha pasado, cuántas mujeres se han visto afectadas por no haber sido atendidas a tiempo por el sistema público ni cuántas hay en cada provincia".

Finalmente, Férriz ha exigido "luz y taquígrafos" y ha agradecido a las mujeres de Amama que "hayan salvado vidas; con su valentía al destapar este escándalo, lamentando que cuando alguien cuestiona la gestión de Moreno Bonilla sea automáticamente perseguido, vilipendiado y maltratado".