PSOE-A afea a Moreno su "andalucismo de hojalata" y le urge a tomar "la mano que le tiende" el Gobierno en financiación

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez. - PSOE-A

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz, a través de su secretario de Desarrollo Estatutario, Mario Jiménez, ha incidido este miércoles en urgir al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a tomar "la mano que se le tiende" desde el Gobierno de España para acordar la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y ha considerado que su negativa a sentarse con el Ejecutivo en relación a esta materia "pone en evidencia que su andalucismo es de hojalata".

Así lo ha manifestado Mario Jiménez en unas declaraciones remitidas este miércoles a los medios de comunicación en las que tilda de "absolutamente intolerable" que Moreno "desprecie el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en sus artículos 220 y 184 establece claramente el marco de relaciones bilaterales con el Estado para negociar las cuestiones que son de interés para los andaluces", y entre los que "singularmente" figuran "los temas relacionados con la financiación autonómica".

Después de que desde el Gobierno andaluz en funciones se haya trasladado ya su negativa a acudir a reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica que presentó la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su etapa al frente de dicho departamento, Mario Jiménez ha considerado que, con esta actitud, el presidente 'popular' andaluz "pone en evidencia que su andalucismo es de hojalata".

Además, Moreno demuestra, a juicio del también parlamentario electo del PSOE-A por Huelva, que "no cree en la capacidad de Andalucía como ente político con capacidad de negociación en igualdad de condiciones con el Estado cuando están en juego elementos esenciales del futuro" de esta comunidad autónoma, "y especialmente los servicios públicos que tienen que financiarse precisamente a través del sistema de financiación", según ha remarcado.

Así las cosas, desde el PSOE-A instan al Gobierno de Juanma Moreno a que, "de manera inmediata, se siente a la mesa" con el Ejecutivo central, porque "están en juego más de 5.700 millones de euros que pueden ayudar a resolver elementos esenciales del futuro" de los "servicios públicos" andaluces.

Dicho montante adicional de financiación, según ha abundado Mario Jiménez, "puede ayudar frente al desmantelamiento de la sanidad pública, para que por fin Andalucía pueda tener una política de vivienda que de verdad resuelva este problema para los jóvenes andaluces", y también "puede ayudar al funcionamiento general" de la autonomía, que "depende en gran medida de la financiación que viene del Estado", según ha incidido el representante socialista.

"Por lo tanto, es absolutamente urgente, de primera necesidad, que Moreno Bonilla abandone su estrategia de confrontación, claramente sectaria frente al Gobierno de España, que tome la mano que se le tiende" desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y "se siente a negociar e incorpore esos 5.700 millones de euros extras que necesita imperiosamente nuestra autonomía, los servicios públicos y los andaluces para recuperar el nivel que el Estado del bienestar ha perdido desde que gobierna la derecha en nuestra tierra", según ha zanjado Mario Jiménez.