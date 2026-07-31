PSOE-A afea a Moreno llevar "más de un año ocultando las listas de espera para tapar el colapso de la sanidad" andaluza

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta segunda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), lleva "más de un año ocultando las listas de espera para trampear y tapar el colapso de la sanidad pública" andaluza.

Así lo ha trasladado la representante socialista en un comunicado en el que ha criticado la "opacidad" y el "deterioro" de la sanidad pública andaluza, y al respecto ha remarcado que "dos millones de personas continúan atrapadas en las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud".

"Están desesperando porque no las operan, porque no las ve un especialista para saber lo que les pasa, o porque no les hacen esa prueba que puede mejorarles la vida o incluso salvársela", ha relatado Ángeles Férriz, quien ha agregado que "hablamos de ecografías, resonancias y radiografías, pero también de mamografías, colonoscopias o biopsias".

La portavoz socialista ha acusado al presidente de la Junta de "priorizar la ocultación del problema frente a la búsqueda de soluciones reales". "Moreno Bonilla y su Gobierno han estado más preocupados en trampear y tapar esas listas de espera que en reducirlas", ha criticado en esa línea.

"La transparencia brilla por su ausencia en su Gobierno, da igual que hablemos del incendio de Almería, del escándalo de los cribados, donde murieron mujeres con un cáncer que se pudo evitar, o de las listas de espera, donde mueren andaluces sin diagnóstico ni tratamiento", ha abundado Ángeles Férriz en su crítica a Moreno.

Además, la representante socialista ha llamado la atención acerca de que el Ejecutivo autonómico "acumula más de un año sin hacer públicos los datos oficiales del sistema sanitario". "Si las hubieran reducido, las hubieran publicado, pero las ocultan porque esas listas no han hecho más que aumentar. Y lo saben perfectamente los dos millones de andaluces que están sufriendo esta situación", ha manifestado Ángeles Férriz.

Finalmente, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha criticado el "desvío millonario" por parte del Gobierno andaluz "de fondos públicos hacia clínicas privadas bajo el pretexto de aligerar la saturación hospitalaria".

"Después de destrozar la sanidad pública y derivar cantidades obscenas a la sanidad privada con la excusa de reducir esas listas, lo único transparente del Gobierno de Moreno Bonilla es su indecencia. Las listas aumentan al mismo ritmo que las cuentas de resultados de las empresas de sus amigos y familiares en la sanidad privada", ha comentado Ángeles Férriz para concluir.