PSOE-A afea a Moreno que "prefiera confrontar" con Montero tras rechazar PP-A en el Parlamento apoyar la quita de deuda

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en una imagen de este jueves en el Pleno del Parlamento en su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha recriminado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que esta tarde en el Pleno de la Cámara autonómica el Grupo Popular haya rechazado una Proposición no de Ley (PNL) socialista que abogaba por que la Junta de Andalucía aceptara la condonación de la deuda correspondientes a mecanismos de financiación en manos del Estado, que asciende a 18.791 millones de euros.

Márquez, en una publicación en su cuenta personal en la red social X, ha afirmado que "tenemos un presidente en Andalucía que prefiere confrontar con María Jesús Montero antes que defender los intereses de los andaluces".

La portavoz socialista ha planteado en su tuit una disyuntiva para Moreno entre "Andalucía o Feijóo" y "Andalucía o el PP", antes de apuntar que "Juanma Moreno acaba de votar en contra de que nos quiten a los andaluces la mitad de la deuda", aunque el presidente de la Junta se ha ausentado esta tarde de las votaciones de las PNL.

Esta tarde el Pleno de la Cámara autonómica ha debatido dos iniciativas parlamentarias, una socialista sobre aceptación de la condonación de la deuda, y otra del Grupo Popular sobre la petición de un nuevo modelo de financiación, que ha tenido apoyos puntuales del Grupo Socialista y Mixto-Adelante Andalucía.