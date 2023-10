PSOE-A afea a Moreno que vaya manifestarse a Cataluña "pero se olvide" de los andaluces, que siguen sin bono de alquiler

JAÉN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "vaya a manifestarse a Cataluña a pedir la igualdad entre españoles, pero se olvide de los que él representa, de los andaluces", que, por ejemplo, siguen sin percibir el Bono Alquiler Joven.

Así lo ha indicado a los periodistas la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, Ángeles Férriz, durante una concentración en Jaén convocada en las ocho provincias por la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven, precisamente para exigir a la Junta "eficacia y responsabilidad" en la gestión de esta ayuda que "más de 17.000 jóvenes solicitaron en noviembre de 2022".

"Los jóvenes andaluces tienen que salir a la calle para reclamar un derecho. Es increíble que el señor Moreno Bonilla vaya a manifestarse a Cataluña a pedir la igualdad entre españoles, pero se olvide de los españoles que él representa, de los andaluces", ha lamentado. Ha aludido de este modo a su presencia en la manifestación convocada este domingo en Barcelona por Societat Civil Catalana (SCC) contra una posible ley de amnistía.

La dirigente socialista ha señalado que, junto con los de la Comunidad de Madrid, los andaluces "son los únicos que no han recibido el bono de alquiler joven", ya que "el resto de españoles que viven en otras comunidades autónomas sí han recibido esta ayuda".

Tras apuntar que "no ha sido una idea" del Ejecutivo de Moreno, sino del Gobierno de España, que también "ha puesto el dinero", Férriz ha destacado que "lo único que tenía que hacer la Junta de Andalucía era tramitar y dar ese dinero a jóvenes que lo están pasando verdaderamente mal en zonas tensionadas donde tener un alquiler es algo prácticamente imposible para una familia normal, trabajadora".

"Es inconcebible, intolerable hasta indecente que ese dinero esté en un cajón mientras miles de jóvenes en toda Andalucía están esperando esa ayuda, a los cuales han mareado, no han puesto fondos propios a pesar de que hay una demanda tremenda", ha comentado.

Al hilo, ha afeado tener que "aguantar a estos señores diciendo que esto es por problemas técnicos", punto en el que ha considerado que "el único problema que hay en Andalucía se llama gobierno del PP", al que ha acusado de "indolente", de tener dinero, "pero metido en un cajón" y de que "solo sabe confrontar con el Gobierno de España".

A su juicio, la situación con el bono de alquiler "solamente tiene una intención" y es "que no quieren repartir ese dinero porque no es suyo ni la idea es suya". De ahí que, según ha agregado, "no les importa machacar a miles de jóvenes que necesitan a ese dinero" y que "hoy mismo decían que tenían que decidir si pagar el alquiler o la cesta de la compra".

"Así que, señor Moreno Bonilla, venga usted a Andalucía en vez de estar por ahí confrontando y reclamando la igualdad. La igualdad se vive en Andalucía, en la sanidad, con los jóvenes, con los sectores educativos... Y no que tiene Andalucía manga por hombro, totalmente abandonada porque está más preocupado de otras cosas que del futuro y del presente de la gente que estamos aquí", ha afirmado.

INVESTIDURA

Por otro lado, preguntada por la posible amnistía que se rechazaba en la manifestación de este domingo en Barcelona, ha explicado que, tras los 40 días que se han "perdido con el señor Feijóo, que es similar al año y pico que han perdido estos jóvenes" andaluces con el bono al alquiler, el Rey ha encomendado a Pedro Sánchez la "tarea de formar gobierno".

"Y lo que hay que esperar es que Pedro Sánchez se reunirá con todos los grupos políticos y será él quien diga cuáles son las condiciones en las que va a plantear su investidura", ha concluido la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía.