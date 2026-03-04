PSOE-A afea a PP-A el "veto" a una petición de comparecencia de la Junta en el Parlamento en torno a las bases militares

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado que el PP-A haya "vetado" este miércoles una solicitud de comparecencia "urgente" del Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento para informar "sobre la posición" de la Junta, "en el ámbito de sus competencias, sobre el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) ante la escalada bélica en Oriente Medio".

Desde el PSOE-A han explicado que su grupo parlamentario, al amparo de lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara autonómica, había registrado este miércoles por la mañana dicha petición de comparecencia en el Pleno del Consejo de Gobierno.

En concreto, el Grupo Socialista quería que el Ejecutivo andaluz informase sobre su "posición, en el ámbito de sus competencias", acerca del "uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera ante la escalada bélica en Oriente Medio y su posible repercusión en el ámbito de la protección civil y las emergencias en los municipios del entorno de estas bases y del conjunto del territorio andaluz".

Tras el registro de esta petición, María Márquez solicitó en la Junta de Portavoces la modificación del orden del día del próximo Pleno del Parlamento andaluz --que se celebrará entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo-- para que se pudiera incluir este debate, algo que "ha sido rechazado por la mayoría absoluta del PP", según han lamentado desde el PSOE-A.

Tras esta circunstancia, y en una entrada en su cuenta en la red social 'X', María Márquez ha criticado que el PP-A que lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "veta que de manera urgente" se debata en el Parlamento "sobre la escala bélica en Oriente Medio que afecta a Andalucía por las bases de Morón y Rota, y a los cientos de andaluces que están fuera de sus casas llenos de incertidumbre y sufrimiento".