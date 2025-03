PSOE afea el "uso partidista" de la Diputación de la culminación del ensanche de la vía Lanteira-Alquife (Granada)

GRANADA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha destacado la conclusión del ensanche de la carretera Lanteira-Alquife y ha censurado el "uso partidista" que de esta actuación ha hecho, en su opinión, el PP en el gobierno de la institución provincial, así como desde algunos ayuntamientos de la zona donde gobierna.

Así, el diputado provincial José María Villegas, junto a su homólogo Manuel Martínez y al alcalde de Alquife, Torcuato Martínez, ha remarcado en una nota difundida este sábado que "el anterior gobierno socialista de la Diputación impulsó este proyecto en 2021 con toda la tramitación relacionada con estudios, expropiaciones, autorizaciones y demás, y quedó aprobado de manera definitiva en el pleno de mayo de 2023 en el Plan Provincial de Carreteras".

"Se dotó presupuestariamente con 1,2 millones en el Plan de 2021, se licitó la obra, quedó adjudicada y luego, como consecuencia de la subida de precios de la guerra de Ucrania, se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria", ha explicado el representante socialista, para aclarar a continuación que en 2023 "se volvió a dotar, aumentando la dotación hasta los 1,4 millones, hasta terminar las obras".

Villegas, que ha subrayado que esta actuación es de "interés general", y como tal "debe prevalecer sobre los partidos políticos y los gobiernos". "Lo que no está bien es que se haga un uso partidista de un interés general y de un trabajo que se ha hecho previamente, porque para llegar al día de hoy se ha trabajado con anterioridad al año 2021", ha sostenido.

Así, ha censurado que el diputado de Obras de la Diputación de Granada y algunos alcaldes del PP "digan que gracias a ellos es ahora cuando se ha hecho esta obra".

"No se puede, por parte de la Diputación, dar pábulo a estas falsedades, porque en definitiva estamos para atender el interés general, no para atender el interés particular de un partido político ni para estar en campaña continua", ha dicho el representante del PSOE.

Villegas ha asegurado que "lo que tenemos que estar es pendientes y atendiendo el interés general y los problemas del territorio". "Esta obra atiende a eso, celebramos que se haga, pero rechazamos el uso partidista que hace el PP de todas las instituciones", ha zanjado el diputado socialista.