PSOE-A afirma que, "entre Almería y Sevilla", el PP de Moreno "tiene más agenda en los juzgados que en los despachos"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha manifestado este martes que, "entre Almería y Sevilla", el PP de Juanma Moreno, también presidente de la Junta, "tiene más agenda en los juzgados que en los despachos".

En su cuenta en la red social X, Márquez se ha pronunciado así a raíz de que este martes se haya producido la detención del presidente de la Diputación de Almería y también del PP en la provincia, Javier Aureliano García, y del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, por su presuntas contrataciones irregulares.

Asimismo, ha hecho alusión al hecho de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia interpuesta el pasado año 2024 por los parlamentarios del PSOE-A en relación a posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimiento de emergencia desde el año 2021, haya citado para este martes a declarar en calidad de testigos a la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como a dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras.