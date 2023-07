PSOE afirma que "contribuirá desde Granada" a ganar las elecciones para "continuar el avance en oportunidades"

GRANADA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado, José Entrena, ha señalado que el Partido Socialista "contribuirá desde Granada a ganar las elecciones generales del 23 de julio en España, con el objetivo de seguir avanzando en empleo, como demuestra la reducción del paro en junio en nuestra provincia con 4.750 personas desempleadas menos respecto al mismo mes del año anterior; oportunidades, igualdad e infraestructuras".

"Tenemos un objetivo muy claro, que la mayoría de esta provincia vote al PSOE, no sólo por nuestra hoja de servicios, que es muy buena, sino también por las perspectivas de futuro y por lo que queremos hacer en los próximos cuatro años", ha señalado Entrena junto al coordinador de la campaña electoral en el PSOE de Andalucía, Antonio Gutiérrez Limones, tras una reunión de trabajo con los secretarios generales del PSOE en la provincia.

El socialista ha apostado por aprovechar los fondos europeos para "continuar progresando y que el mercado laboral mejore aún más, como lo ha hecho con empleos de mayor calidad gracias a una reforma laboral que ahora Feijóo y el PP quieren abrazar después de haber votado en contra en el Congreso y del tirón de orejas dado por la patronal".

Además, ha aludido a "conquistas sociales" y a la consecución de infraestructuras en estos cinco años como la llegada del AVE, la segunda circunvalación, la firma del convenio para la licitación de las obras de las canalizaciones de Rules o el estudio que dará continuidad al corredor ferroviario mediterráneo por Granada hacia Guadix y Almería.

"Granada y España se juegan mucho en estas elecciones, el bienestar de la mayoría de la ciudadanía de la provincia depende de los resultados del 23J. Nos vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos para ganar estos comicios. Apelamos a que todo el voto progresista se concentre en el PSOE para evitar la realidad institucional que salió de las municipales", ha concluido.

Por su parte, el coordinador de la campaña electoral en el PSOE de Andalucía, Antonio Gutiérrez Limones, ha subrayado que el PSOE llega a estas elecciones con "los deberes cumplidos como demuestra la vacunación récord en pandemia, el crecimiento económico y de empleo con cifras históricas, el liderazgo en proyectos de recuperación y energía o medidas sociales como la subida de las pensiones, el salario mínimo o las becas para no dejar a nadie atrás en este proyecto de desarrollo económico y social que queremos que sea nuestro país".

"El PSOE tiene un proyecto que representa a la inmensa mayoría de las mujeres y hombres de este país. Somos eso que llamamos la mejor España", ha remarcado para añadir que "queremos consolidar un proyecto que hoy es la envidia del resto de países europeos en crecimiento económico, empleo, medidas sociales e igualdad".

Frente a todo eso, la derecha "se presenta sólo con la deslealtad institucional que durante este mandato ha tenido. Ha ido a Europa para que no nos dieran los fondos de recuperación, después ha negado la gestión de esos recursos o ha intentado por todos los medios que no se subieran las pensiones a nuestros mayores".

"Hablan del mandato del sanchismo y del post sanchismo, pero no dicen en qué consiste derogar el sanchismo. Por eso no quieren debatir ni hablar de datos y personas. Han hecho una campaña de intoxicación y descrédito del presidente Sánchez para intentar despojarle de sus valores y principios con la idea de no entrar en los datos y los hechos", ha dicho.

Por último, Gutiérrez Limones ha señalado que los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en 140 ayuntamientos y algunas comunidades autónomas sitúa a la España que quiere el PP "mucho más cerca de Hungría y Polonia, que de Alemania y Francia. Una España que se va a acercar mucho más a la barbarie y que se aleja cada día más de la democracia".