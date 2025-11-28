El PSOE afirma que los cordobeses están "vendidos con la sanidad en manos" del Gobierno andaluz del PP

María Ángeles Luna y Mamen González, ante el Centro de Salud Avenida del Aeropuerto. - PSOE

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, y la senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna, han asegurado este viernes, en el marco de la campaña de recogida de firmas de su partido en defensa de la sanidad pública, a las puertas del Centro de Salud Aeropuerto, que los cordobeses, como el resto de andaluces, "estamos vendidos con la sanidad en manos" del presidente de la Junta d Andalucía, el popular Juanma Moreno.

Además y según ha informado el PSOE en una nota, ha acusado presidente del Gobierno andaluz del PP de "mentir" en el Debate del Estado de la Comunidad, y de "maltratar y ejercer violencia institucional contra las mujeres que denunciaron los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama".

En este sentido, González ha comentado que el presidente andaluz ha presentado en el Debate del Estado de la Comunidad "una Andalucía que es mentira y no se corresponde con la realidad de ningún andaluz, con la sanidad en una situación catastrófica, que se colado en los juzgados, donde los gerentes del SAS han admitido que desoyeron que dejaran de trocear y vender la sanidad andaluza a la privada".

La concejala socialista ha aludido a las mujeres afectadas, "que están clamando en las calles y gritándole a Moreno en el Parlamento que les ha arruinado la vida, y eso es precisamente lo que pensamos todos, que mientras Moreno esté al frente la gestión de la sanidad en Andalucía, todos estamos vendidos y en manos de alguien que no está capacitado para gestionar la sanidad pública andaluza".

Así, ha asegurado que los socialistas tienen "claro" que han de "seguir peleando en cada puerta de cada centro de salud, concienciando a la gente de que otra gestión de la sanidad es posible, de mano del PSOE, apostando por la pública y cortando la privatización y el desvío de fondos a la privada, porque es que nos va la vida en ello".

Por su parte, María Ángeles Luna ha defendido la campaña de recogida de firmas emprendida por el PSOE de Córdoba, "para obligar al Gobierno andaluz del PP a detener el desmantelamiento de la sanidad", pues "estamos viendo cómo, con el mayor presupuesto para sanidad de la historia, con 16.265 millones de euros, Moreno lo está gestionando muy mal, porque no se nota en infraestructuras" sanitarias, "ni en la Atención Primaria en los centros de salud", ni tampoco hay recorte en las listas de espera, que son "interminables".

Luna, quien ha pedido la dimisión del presidente andaluz, ha puesto como ejemplo de la gestión del PP la aplicación 'ClicSalud', que le da a ella misma cita médica sólo para cuatro días en diciembre, lo que la obligaría a "ir a urgencias y colapsar el sistema".

Sobre las promesas blandidas por el PP en el Parlamento andaluz sobre el programa del cribado del cáncer de mama, ambas ha acusado a Moreno de "hacer anuncio tras anuncio, que se quedan ahí, igual que cuando dijeron que iban a contratar a centenares de médicos y radiólogos y aún estamos esperando".