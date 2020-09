PSOE-A afirma que el plan Andalucía en Marcha es "humo" con el que Moreno pretende "tapar" los problemas reales

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha rechazado el Plan Andalucía en Marcha anunciado este lunes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para movilizar 3.450 millones en inversiones para reactivar la economía, pues considera que es "humo" con el que pretende "tapar" los verdaderos problemas "que le superan" en el ámbito sanitario y educativo a cuenta de la pandemia de Covid-19.

En rueda de prensa, el portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista y secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A, Carmelo Gómez, ha advertido de que la situación de la sanidad y de la educación pública "es muy lamentable" y ha lamentado que Moreno y su Gobierno "no tienen otra cosa que tirar del autobombo cuando las cosas le van mal".

Así, se ha referido al plan Andalucía en Marcha que, a juicio del socialista, "no tiene ninguna credibilidad". Según ha explicado, en el Presupuesto que se está ejecutando "hay más de 600 millones de euros consignados a inversiones sin gastar", de ahí que cuestione que ahora diga "que va a gastar fondos con ese fin en el futuro".

"Es lo que siempre hacen Moreno y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, crear un artificio sobre el que hablar para no hablar de los problemas verdaderos de los andaluces, la sanidad y educación públicas", ha sostenido Gómez.

En materia educativa, ha incidido en que ya han cerrado en Andalucía unos 34 centros por casos de Covid, "siendo la comunidad autónoma que tiene mayor número de incidencias". "No estamos en la cola sino los primeros en problemas en el sistema educativo en la readaptación", ha lamentado el socialista, que ha censurado la falta de planificación de la Consejería de Educación y la ausencia de consenso con la comunidad educativa para una vuelta segura a las aulas: "No se ha hecho nada".

De hecho, se ha detenido en afear al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que haya dicho que la vuelta al colegio ha sido normal pues, para Carmelo Gómez, semejante afirmación es "una frivolidad" a cuenta de "donde venimos y del sufrimiento que llevamos los andaluces encima". "Los andaluces no se merecen a un vicepresidente así, que ni está ni se le espera", ha abundado.

En la misma línea, ha denunciado que los profesores han tenido que llevar geles hidroalcohólicos y mascarillas a los colegios "porque la Junta no se los ha facilitado", así como ha rechazado que no se haya adoptado ninguna medida para reducir la ratio de las aulas pues "es triste ver que los madrileños, gobernados por Isabel Díaz Ayuso, compañera del PP de Moreno, sí ha tomado esa medida", todo para exigir a la Junta explicar a qué ha destinado los 384 millones que envió el Gobierno central para la educación.

Así, el socialista ha censurado que el Ejecutivo autonómico "sí contrató a vigilantes para las playas en 24 horas pero no lo hace con docentes para bajar la ratio". A su juicio, detrás de esos procesos buscaban "colocar a enchufados del PP en la Junta".

EXPLICACIONES A AGUIRRE

Del mismo modo, el portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista y secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE-A se ha referido a la situación sanitaria para criticar que el consejero del ramo, Jesús Aguirre, "no está a la altura del cargo" y es "el hazmerreír de cualquier persona que pueda ver sus intervenciones" y que, además, "falta a la verdad cuando habla del galimatías de la transmisión comunitaria".

En concreto, se ha referido al "colapso" de la Atención Primaria donde "no funciona ni la atención telefónica ni la app". "Nos llaman alarmistas a los socialistas pero hasta los trabajadores de Salud Responde han dicho que tienen orden de la Consejería de no dar citas, que están colapsados y que la app no funciona", ha avisado para tachar de "irresponsable" dicha orden.

Y por todo, el PSOE-A reclama que Aguirre comparezca y "dé la cara" en el Parlamento, por "falta de prevención, falta de rastreadores, una Atención Primaria totalmente colapsada y una ola adelantada a los meses de verano con un sistema que no da garantías si se recrudece en otoño". "Urge tomar medidas ya", ha apostillado.

MORENO, "DETRÁS DE UN PLASMA"

Con todo, Carmelo Gómez ha acusado al presidente de la Junta de "estar escondido y sin dar la cara, como hacía el expresidente de su partido Mariano Rajoy antaño, detrás de un plasma".

"Tiene que dar la cara, Ayuso ha convocado un Debate sobre el Estado de la Comunidad para que todos los partidos expresen su opinión y ella sus intenciones, ¿cuándo va a dar la cara Moreno?", ha insistido el socialista, que ha apuntado que aunque la situación lo requiere, también toca según el Reglamento de la Cámara, "pero se esconde tras un plasma".

Y también cree que el presidente no da explicaciones por las últimas noticias que se han conocido del caso Kitchen, "que salpican al PP, del que él era responsable". Sobre este caso ha vuelto a exigir Juanma Moreno que dé cuenta a los andaluces y indique "qué papel" tuvo.

"Queremos escuchar las explicaciones del presidente pero me temo que aquí hay tomate y por eso no dará explicaciones, porque no nos gustarán al conjunto de los andaluces", ha zanjado Carmelo Gómez.