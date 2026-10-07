PSOE-A afronta "con mucha ilusión" las generales del 29N y confía en "superar" los resultados de anteriores elecciones

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este miércoles que su partido afronta "con mucha ilusión" la etapa que se abre con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, en las que confía en "superar" los resultados de los anteriores comicios.

Así lo ha señalado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, a preguntas de los periodistas sobre las expectativas con las que afronta el PSOE-A estas elecciones, ha sostenido que "sólo el hecho de que se hayan convocado unas elecciones da muestra de la seriedad, la responsabilidad, la valentía", y de "estar abiertos a pie de calle respecto a los problemas" que tiene España "en estos momentos y lo que espera de sus representantes públicos".

En esa línea, ha criticado que, en los últimos años, "la derecha, la extrema derecha, ha atacado, ha combatido, ha insultado, ha amenazado, ha perseguido al Gobierno de España y al presidente", Pedro Sánchez, y "no han dejado de contribuir al ruido, a la crispación, la polarización".

Frente a ello, ha valorado que España ha contado con un presidente del Gobierno que, "siempre que ha podido, dentro de la aritmética parlamentaria, ha puesto encima de la mesa los grandes proyectos de progreso" del país, y que "en estos momentos ha dicho que la vivienda es una prioridad".

María Márquez ha reivindicado además que los socialistas tienen "un modelo claro para proteger a la mayoría de la gente de este país, y que sean los españoles los que decidan cuál es el camino, el rumbo que quieren que coja" España.

Dicho esto, ha defendido que los socialistas, "como los buenos estudiantes, siempre" han estado "preparados para cualquier momento" como el actual de convocatoria de elecciones, porque "la política tiene hoy los ritmos y las dinámicas que tiene", han estado "siempre poniendo encima de la mesa soluciones a los problemas de este país, liderando a nivel internacional una manera distinta de hacer las cosas ante tanto ruido en el mundo".

De este modo, ha agregado que los socialistas están "con mucha ilusión para afrontar esta etapa y convencer a los españoles y a los andaluces de que el camino del progreso sigue siendo el único posible de esperanza y de ilusión", y a la pregunta de si confían entonces en el PSOE-A en "superar los resultados de las últimas elecciones", la vicesecretaria general ha respondido que "por supuesto, claro que sí".

SOBRE LA ELABORACIÓN DE LISTAS

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas se ha remitido a lo dicho este pasado martes por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, respecto a si le gustaría que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participe en actos de la próxima campaña electoral. "Es una decisión que depende de él, y nosotros vamos a respetar lo que él haga sin ningún tipo de problema", ha respondido María Márquez.

Y, respecto a la elaboración de las listas con las que el PSOE-A concurrirá a las elecciones generales, la 'número dos' de la dirección de la federación andaluza ha subrayado que el partido "tiene unas normas, unos instrumentos, unos canales en estos momentos para elegir" a sus representantes "en los distintos órganos", y dicho proceso está abierto ahora mismo.

De esta manera, ha recordado que primero se escuchará a los militantes en asambleas, y después vendrán las reuniones de las "ejecutivas y los comités provinciales", antes de que se reúna la Comisión Ejecutiva Regional para aprobar el Comité de Campaña del PSOE de Andalucía para estas elecciones generales.

Ha explicado que el proceso culminará el día 17 de octubre, cuando hay convocado un Comité Federal en el que "se terminarán de convalidar estas listas". "Ese es el calendario que aprobó el lunes" pasado la Ejecutiva federal y "es el que va a cumplir a rajatabla, como no puede ser de otra manera, el PSOE de Andalucía", ha zanjado María Márquez.