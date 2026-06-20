PSOE-A alerta de las "amenazas" para los derechos Lgtbi por el "acuerdo" que Moreno está "cerrando" con Vox

Izado de la bandera y lectura del manifiesto LGTBI en la sede regional del PSOE-A, este sábado en Sevilla - PSOE-A

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado este sábado de las "amenazas" para los derechos Lgtbi que conllevará el "acuerdo" que el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, está "cerrando" con Vox para la gobernabilidad de Andalucía.

Muñoz se ha pronunciado así, en una comparecencia ante los medios de comunicación, con motivo del izado de la bandera Lgtbi y la lectura de un manifiesto sobre los derechos de este colectivo, en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla.

El dirigente socialista ha lamentado la estrategia de la derecha en la comunidad y ha criticado que Moreno "ponga en riesgo las libertades alcanzadas, cediendo ante la ultraderecha" y poniendo "el punto de mira en la restricción de los derechos de la comunidad".

Asimismo, el dirigente ha afeado que el presidente en funciones de la Junta "devalúe las políticas de igualdad para satisfacer las exigencias de sus socios de gobierno".

El portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de la existencia "de amenazas muy serias sobre los derechos logrados gracias a leyes de los gobiernos socialistas".

Muñoz ha reprochado que los "acuerdos" entre el PP "y la extrema derecha pongan siempre el punto de mira en restringir estas libertades". Por este motivo, el portavoz socialista ha realizado un llamamiento a salir a la calle para reivindicar y para concienciar a la gente joven ante "estos peligros".

Asimismo, Antonio Muñoz ha censurado que el Partido Popular "gaste un presupuesto altísimo en conciertos como el de Mónica Naranjo para camuflar que luego vota en contra de los colectivos".

Muñoz ha recordado que la "derecha votó que no en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla a medidas clave como los planes de sensibilización en los barrios o el refuerzo del Consejo Municipal Lgtbi".

A su juicio, al PP "se le ha caído la careta al confirmar con sus votos que su modelo debilita la verdadera reivindicación".