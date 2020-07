PSOE-A alerta de que el Gobierno andaluz "desmantela y privatiza" la sanidad pública con la "excusa" del Covid

Critica que "cierra centros de salud y no lugares de ocio nocturno" cuando "debe primar la salud"

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha alertado este martes del "desmantelamiento y la privatización" de la sanidad pública andaluza que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "a lomos del coronavirus". "Una privatización ya planificada por el presidente, Juanma Moreno, antes de la pandemia, porque la derecha nunca ha creído en la sanidad pública", ha apostillado.

En rueda de prensa, Cornejo ha criticado los 130 millones de euros de fondos públicos que el Gobierno andaluz va a dedicar a la sanidad privada para reducir las listas de espera "en lugar de abrir los centros de salud por las tardes y contratar a más sanitarios y rastreadores para luchar contra los brotes de coronavirus". En su opinión, "Moreno ha convertido los aplausos a los sanitarios en desprecio".

Igualmente, el secretario de Organización socialista ha rechazado "la falta de transparencia" con la que Moreno está ejecutando el mando único, "que ya no informa en ruedas de prensa diaria como hacían antes durante el estado de alarma" y "la falsedad de los 8.000 rastreadores en Andalucía, cuando la Escuela de Salud Pública de Andalucía ha formado sólo a unos 500".

Cornejo ha destacado que el Gobierno andaluz "cierra centros de salud pero mantiene abiertos locales de ocio nocturno, y no toma decisiones, cuando lo que debe hacer es primar la salud pública y buscar un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la economía".

En cuanto al próximo curso escolar, el dirigente socialista ha criticado la "inseguridad tremenda" que hay de cara a la vuelta a clase en septiembre, "debido al desinterés del Gobierno andaluz en la educación pública". "Lo que no se usa, ni se quiere ni se defiende", ha abundado.

Y así, Cornejo ha lamentado que "cada vez que habla el consejero de Educación, Javier Imbroda, parezca que todos tengamos que estar agradecidos porque dedique su valioso tiempo a ser consejero de Educación, él que ha sido empresario de la educación privada".

El secretario de organización del PSOE-A ha exigido a Moreno planificación en el ámbito turístico para que Andalucía "siga siendo un lugar idílico para el turismo", "que sea leal y se ponga en contacto con el gobierno de España para superar el veto del Reino Unido" y que "haga su trabajo y busque un equilibrio entre la salud y la economía".

REUNIÓN CON LOS ALCALDES

En concreto, ha censurado que el Gobierno andaluz "cierra centros de salud" mientras que se mantienen abiertos los locales de ocio nocturno, a pesar de que el vicepresidente, Juan Marín, "ha dicho que en sitios cerrados se multiplica por 20 el riesgo de contagio de Covid". "Está claro que nadie quiere que se pierda ni un puesto de trabajo pero ahora mismo lo prioritario es la salud, no hay nada más importante", ha apostillado.

En alusión a la reunión que mantuvo este lunes Moreno con los ocho alcaldes de las capitales andaluzas, Cornejo ha lamentado que "ha tardado cuatro meses" en escuchar a los primeros ediles, al tiempo que ha rechazado que la única medida adoptada sea prohibir los botellones, "que estaban prohibidos casi en su totalidad desde el 2006".

"Moreno quiere quedar bien con todo el mundo o no tomar decisiones y asumir sus responsabilidades", ha recalcado el socialista, que ha advertido de que "cierra centros de salud pero mantiene abiertos locales de ocio nocturno porque no se atreve" a tomar medidas más restrictivas en este sector a pesar de que "la salud tiene que ser lo primero".

Igualmente, ha dado la bienvenida a que el jefe del Ejecutivo se reúna con los alcaldes pero ha criticado que "no permitió abordar otros asuntos que le plantearon". "No se puede olvidar de los ayuntamientos durante cuatro meses y plantear ahora que el único problema son los botellones", ha subrayado el socialista. De hecho, ha puesto como ejemplo de ese "desprecio" que no contara con los ayuntamientos en la contratación de auxiliares de playa "ahora vemos que hay auxiliares, Protección Civil o Cruz Roja, que está muy bien, pero es que no tenemos rastreadores".

DEFENDER A ANDALUCÍA

Asimismo, respecto a los fondos que llegan del Gobierno a las comunidades para ayudar en la gestión de la crisis, Cornejo ha asegurado que los socialistas andaluces siempre defienden a Andalucía para que no reciba "ni un euro menos" de lo que le corresponde "sea quien sea el Gobierno en Madrid".

No obstante, cree que el presidente andaluz "no puede decir que Andalucía ha sido la última comunidad en afección del virus y, a renglón seguido, pedir que le den más dinero que a las comunidades más afectadas". Con esto, el PSOE-A cree que el Gobierno de Moreno pretende "confrontar entre territorios", más cuando apunta que "se refiere a Cataluña pero no a Madrid, donde también gobierna el PP".

"Aquí tendrán que venir los fondos que nos corresponde, pero que no mezclen todo", ha abundado antes de apuntar que el Gobierno andaluz "ha vuelto a mentir sobre la PAC". Sobre esto, se ha mostrado convencido de que "con un Gobierno socialista en Madrid, el tratamiento que reciba Andalucía será mejor que cuando gobernaba el PP".