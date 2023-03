PSOE, Por Andalucía y Adelante tumban enmienda en PNL del PP que pedía derogar ley del 'sí es sí' y cesar a responsables

La parlamentaria del PP Silvia Heredia, este jueves en la defensa de la Proposición no de Ley (PNL) sobre igualdad y contra la violencia de género.

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular sobre igualdad y lucha contra la violencia de género, pero también ha visto cómo tres grupos de la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han votado contra la inclusión en la votación de esa PNL de una enmienda transaccional pactada por PP y Vox, cuyo contenido solicitaba la derogación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la Ley de 'sólo sí es sí', así como retroceder a las penas por delitos sexuales vigentes en septiembre de 2022 y la depuración de responsabilidades políticas y ceses por la elaboración de esa ley.

Por tratarse de asuntos que son competencia exclusiva del Estado se la aplica el artículo 171 del Reglamento del Parlamento, que exige para su aprobación contar con el voto favorable de 2/3 de los 109 parlamentarios, que son 73 diputados, y de tres grupos.

El Partido Popular ha pedido que la votación se hiciera por llamamiento, de manera que cada diputado, de viva voz, ha debido dar un sí o no a que esa enmienda transaccional de PP y Vox pudiera votarse junto con el resto de la PNL.

Después de cosechar 70 síes y 37 noes, a tres votos de los necesarios para incluir la enmienda, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reclamado el pronunciamiento de los portavoces de los grupos para ratificar la inclusión o exclusión de la enmienda, que se ha saldado con el voto favorable de PP y Vox y el negativo de PSOE, Por Andalucía y Adelante, de manera esa enmienda no se ha incluido para la votación por toda la Cámara.

La PNL aprobada expresa la posición de la Asamblea Legislativa andaluza de reiterar "su compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", sobre el cual reclama "la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo y de aunar el mayor consenso político y social", además de que "se garantice su continuidad con una financiación plurianual a las comunidades autónomas" y "se refuercen las medidas de coordinación institucional".

El otro punto de esta iniciativa proclama "el firme compromiso" del Parlamento de Andalucía "para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres", además de expresar "su rechazo hacia todas las manifestaciones de violencia ejercidas sobre las mujeres", además de apostar por "remover los obstáculos que dificultan la consecución" de la igualdad entre hombres y mujeres, "así como de avanzar en la consecución de una sociedad libre de violencia".

La iniciativa del PP la ha defendido la parlamentaria Silvia Heredia, Silvia Heredia, quien ha sostenido que "lo importante es el consenso", al tiempo que ha blandido iniciativas del Gobierno andaluz como I Plan Estratégico de Igualdad, la I Estrategia contra la Trata de Mujeres, la tarifa plana para mujeres autónomas, así como la I Estrategia de Conciliación, dotada con 11 millones de euros para el perído 2022-26.

PSOE-A: UNA PNL "SIN PROPUESTAS"

En el turno de los grupos ha intervenido, en representación del PSOE-A, la diputada Irene García, quien se ha declarado "un poco alucinada por el tono inicial y, fundamentalmente por la propuesta" del PP-A, al ser una PNL "sin ninguna propuesta ni iniciativa", según ha criticado, y que se enmarca en los "días señalaítos" en los que, como este pasado 8 de marzo, los 'populares' "se convierten en feministas" de ocasión, según ha denunciado también.

"Creo que el empacho de omnipotencia, de mayoría absoluta" del PP-A "ha llegado a un nivel de condescendencia que no lo había conocido jamás", ha aseverado al respecto la parlamentaria del PSOE-A, que ha reivindicado la labor del Grupo Socialista para tratar de mejorar, vía enmiendas, una iniciativa sobre un tema por el que "podría haber habido una unidad deseable" entre los grupos.

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha lamentado durante su intervención la falta de "medidas que favorezcan la conciliación" o la mejora de "la situación de la mujer en el mundo rural y en las ciudades", y ha aludido también a la Ley Trans y a la conocida como Ley del 'sólo sí es sí' impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "ha puesto en jaque la seguridad de las mujeres en toda España", según ha criticado.

Tras aseverar que "la igualdad de todos constituye un imperativo social", la parlamentaria ha explicado que Vox ha visto y analizado "con esfuerzo y cariño" esta PNL del PP-A acerca de la que han llegado a "algún tipo de acuerdo" con el grupo proponente, según ha valorado.

La parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha recordado que "Andalucía es la número uno en este lamentable ranking" de la violencia de género tras recordar las 239 mujeres asesinadas en Andalucía desde 2003, así como de los 15 feminicidios registrados este año en España, cuatro de ellos han sido en Andalucía, además de las más de 44.000 víctimas registradas de violencia machista. Durán ha pedido "focalizar todos los recursos, todos los esfuerzos en la igualdad".

La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha sostenido que "los dos puntos de esta PNL no dicen nada, que es como hablar de la paz mundial", antes de afirmar que "me deja traspuesta" y preguntarse "esta PNL para qué es" y cuestionarse si "con esto van a defender la seguridad de las mujeres".

Mora, tras afirmar que "las PNL es que no sirven para nada", ha rechazado "el populismo punitivista", convencida de que "no sirve para que haya menos violaciones", así como que haya "más condenas no previenen el delito", en alusión a la reforma de la Ley Orgánica 10/2022.