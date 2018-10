PSOE anima a los andaluces a secundar el paro del 8 de marzo y exige al PP que deje de "atacar" al movimiento feminista

Publicado 23/02/2018 14:19:48 CET

El PSOE ha animado este viernes a los ciudadanos a secundar el paro de dos horas convocado por lo sindicatos el 8 de marzo, Día de la Mujer, para visualizar la "injusticia" que supone que muchas mujeres cobren hoy menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, y ha reclamado al Gobierno central y al PP que dejen de "denigrar y de atacar" al movimiento feminista.

Así se ha pronunciado la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien ha mantenido una reunión con los dirigentes provinciales de CCOO y UGT para abordar el paro feminista del 8 de marzo.

Ha indicado que los socialistas sevillanos se suman al paro convocado por las organizaciones sindicales para visibilizar la "brecha salarial que seguimos sufriendo las mujeres en España, ya que seguimos cobrando un 23 por ciento menos de media, en torno a 6.000 euros menos al año, por realizar el mismo trabajo".

"Eso es una injusticia ante la que tenemos que plantarnos y decir que basta", ha indicado Pérez, para quien es muy importante que el 8 de marzo "visibilicemos esa injusticia" y ha animado a la sociedad en su conjunto a que se sume al paro.

Ante el hecho de que el PP no secunde este paro, ha trasladado a ese partido que este paro no es, en modo alguno, "elitista" y las mujeres "no somos elitistas, sino que queremos visibilizar una injusticia".

"No es elitista trabajar más y cobrar menos, sino todo lo contrario", ha recalcado Verónica Pérez, quien ha pedido al Partido Popular que deje de "denigrar y de atacar" al movimiento feminista y que, por una vez, se ponga del lado de las mujeres de este país reivindicando la igualdad laboral y salarial.

Para la dirigente socialista, es necesario que en España haya una ley de igualdad salarial y laboral, que permita que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por el mismo trabajo.