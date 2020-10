PSOE-A anima a Moreno a aprovechar el Debate de la Comunidad y los Presupuestos para mejorar con medidas la sanidad

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha defendido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene en los próximos días dos "oportunidades" para impulsar medidas que mejoren la situación de la sanidad pública en Andalucía, como son el Debate sobre el estado de la Comunidad y el proyecto de Presupuestos para 2021.

Así lo ha expresado el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha subrayado que "la gestión de la sanidad andaluza sigue haciendo aguas por todos sitios", y la Atención Primaria "está sumida en el caos absoluto y comienza a ser insostenible".

Por eso, y tras apostillar que el Gobierno de la Junta que conforman PP-A y Ciudadanos (Cs) "debiera haber comenzado hace mucho tiempo a adoptar medidas que paliaran la situación en nuestra tierra", pero "no lo ha hecho", ha defendido que "ahora se presentan dos oportunidades" para "hacer algo" por parte del Ejecutivo autonómico, como son el Debate sobre el estado de la Comunidad previsto para la semana que viene, y el proyecto de Presupuestos andaluces para 2021.

Fiscal ha insistido en que el presidente de la Junta tiene la "oportunidad" de aprobar algunas de las propuestas de resolución que se planteen en dicho debate en el Pleno del Parlamento que "verdaderamente incidan en la mejora de la situación sanitaria de Andalucía".

Al hilo, además, ha avanzado que el PSOE-A trasladará a dicho debate los asuntos que "preocupan a la ciudadanía", y sus propuestas de resolución "van a girar en torno a la contratación de profesionales sanitarios, el blindaje de la sanidad pública, la apertura de centros de salud, la bajada de ratio en centros escolares, el fortalecimiento de servicios sociales y la aplicación real de políticas que redunden en la creación de empleo en nuestra tierra", según ha relatado.

Por otro lado, en relación a los Presupuestos de la Junta para el próximo año, el portavoz del PSOE-A ha defendido que es "el momento" de que "se aprueben unas cuentas para Andalucía que verdaderamente incluyan partidas que redunden en beneficio de la sanidad, la educación o la creación de empleo", que son "prioridades" para el Grupo Socialista.

Ha insistido en advertir, además, de que el PSOE-A está abierto "a la negociación" con la Junta en torno a los Presupuestos de 2021, pero "no a una trágala" al respecto. "No vamos a aceptar que se nos dé un texto ya ultimado y que se viene negociando con Vox" desde el verano, según ha resumido José Fiscal antes de añadir que los socialistas andaluces "no vamos a comulgar con ruedas de molino ni a aceptar una imposición por parte de la Junta".

En esa línea, ha apuntado que "es de temer" que estos próximos Presupuestos "estén ya cerrados con Vox desde hace semanas, si no meses", y cree que, "como ha venido siendo hasta ahora desde que accedió a la Presidencia con los votos de la ultraderecha", Juanma Moreno "seguirá prefiriendo contar" con Vox mejor "que con el apoyo del PSOE para aprobar los Presupuestos", según ha augurado.