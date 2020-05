PSOE-A anima a Moreno tras la condena por injurias a Candel a "disculparse" por el "acercamiento que tenía" con él

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Manuel Jiménez Barrios ha considerado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "debería ser el primero en pedir disculpas" tras la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado la condena al doctor Jesús Candel por injurias contra la expresidenta socialista de la Junta Susana Díaz, por el "acercamiento que tenía" con este médico, conocido como 'Spiriman', cuando Moreno era el líder de la oposición en la comunidad.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática, Jiménez Barrios ha valorado la sentencia de la Audiencia de Granada que ha confirmado la que condena al doctor Jesús Candel al pago de una multa de 6.480 euros como autor de dos delitos continuados de injurias con publicidad, así como a indemnizar a Susana Díaz, y al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en 2.500 euros a cada uno, por las expresiones proferidas contra ellos a través de las redes sociales.

El portavoz socialista ha subrayado que dicha sentencia "deja clarísimamente en evidencia que esa no es la manera de comportarse en una sociedad como la nuestra", y "no se puede utilizar la descalificación y el insulto para combatir a quien uno no le gusta".

Además, Jiménez Barrios ha aprovechado para recordar que Moreno, entonces líder de la oposición como presidente del PP-A, "tenía una relación muy cordial de Whatsapp" con Jesús Candel y "alentaba esas manifestaciones contra la sanidad pública" convocadas durante el gobierno de Susana Díaz.

"Hablaban y deprestigiaban a la sanidad pública", según ha abundado el portavoz socialista, que ha llamado la atención acerca de que, ahora en cambio, desde el Ejecutivo que preside el propio Moreno se diga que en Andalucía hay "una sanidad pública extraordinaria".

Jiménez Barrios ha defendido que, en la etapa de gobierno de Susana Díaz, de cuyo gabinete él mismo formó parte, se vivía "una dura crisis económica de la que todavía quedaban coletazos", y durante la que la Junta "mantuvo abiertos" centros de salud y hospitales, e incluso "creó" algunos nuevos, pero "el ritmo de salir de la crisis no fue satisfactorio para algunos sectores y, con la alianza de otros, provocaron lo que todo el mundo conoce", en forma de las referidas movilizaciones, según ha concluido.