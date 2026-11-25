La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, comparece ante los medios en el Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado la ausencia de una dec - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado este miércoles la "involución" que, en su opinión, se está produciendo en Andalucía con las políticas del Gobierno conformado por PP-A y Vox, y ha considerado que es otro motivo más para acudir el próximo domingo, 29 de noviembre, a votar "en masa" en las elecciones generales convocadas para dicho día, para evitar así que en España se pueda conformar un gobierno como el de la Junta.

Así lo ha señalado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y al hilo de algunas de las enmiendas parciales que de forma conjunta han registrado los grupos Popular y Vox en Andalucía al proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2027.

En concreto, María Márquez ha criticado que una de dichas enmiendas plantea "eliminar fondos de la Agencia andaluza de Cooperación", que, "por lo visto, también es un chiringuito para el PP", según ha censurado la portavoz socialista, quien en esa línea ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que presumía de tener "el corazón así de grande", que entienda que "destinar recursos, dinero para que la gente en Senegal tenga agua potable no es necesario", o que "dediquemos dinero para que los niños en el sur del mundo tengan colegios decentes no es importante".

Otra de las enmiendas presentadas de forma conjunta por PP-A y Vox es por "la eliminación de la fiscalidad medioambiental", según ha seguido relatando María Márquez, que ha explicado que dicha fiscalidad incluye, por ejemplo, los impuestos "por vertidos al mar de las empresas", de forma que, con esta enmienda, "aquellos que contaminaban y pagaban, ahora van a seguir contaminando y no van a pagar", de forma que "se va a pagar" esa contaminación "con el dinero de todos".

La vicesecretaria socialista ha llamado la atención acerca de que, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "presumía de ser 'co-príncipe' de Europa, hablaba de 'Revolución verde' en Andalucía", pero "hemos visto a lo largo de todos estos años que esa revolución verde se ha convertido en verde desteñido, verde despintado", y con "semejante enmienda" se promueve una "involución marrón o verde de Vox".

"EL LOBO YA ESTÁ AQUÍ"

En esa línea, la representante socialista ha advertido de que "el lobo ya está aquí, estaba vestido de cordero --ha dicho en referencia a Juanma Moreno--, y estas políticas ponen de manifiesto que vienen absolutamente a por todas", ha agregado.

Tras criticar también a preguntas de los periodistas otra enmienda de PP-A y Vox para reforzar económicamente las pruebas de edad para menores migrantes que llegan a la comunidad, María Márquez ha considerado que todo ello son "ejemplos claros" que "ponen de manifiesto más aún la importancia de participar" en las próximas elecciones generales, y de "evitar" con los votos que se conforme en el conjunto del país "un gobierno como el que tenemos en Andalucía" de PP-A y Vox.

María Márquez ha incidido en denunciar que ya no se está hablando de "algo futurible", sino que de las "políticas radicales que ya se están aplicando" por parte del Gobierno de PP-A y Vox se puede concluir que "la involución ha llegado", y "por eso es tan importante el próximo domingo salir a votar en masa, porque no podemos permitir no tener un gobierno en España como el que tenemos en Andalucía", según ha insistido en subrayar.

"OPTIMISMO" DEL PSOE-A EN LA RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas coincidiendo con la recta final de la campaña electoral, la vicesecretaria general del PSOE-A ha señalado que su partido "ha ido 'in crescendo'" en este periodo previo a la cita con las urnas, donde "la alegría está ganando" terreno, y no hay más que ver "el termómetro de los actos públicos, los mítines, los encuentros públicos" que está organizando el partido.

"Nosotros estamos viviendo esta campaña de manera muy optimista y muy esperanzadora", ha comentado en esa línea la 'número dos' de la dirección del PSOE-A, quien también ha indicado a preguntas de los periodistas que "la opinión que importa a los socialistas es la de la militancia socialista, que en estos momentos está dando una lección de compromiso, de defensa de los valores" que "transforman las sociedades a mejor, y de respaldo absoluto al proyecto de un presidente" como Pedro Sánchez que "se está dejando la piel a pesar de ser atacado por tierra, mar y aire", según ha añadido.

Tras ello, ha trasladado su "convencimiento de que la fortaleza del Partido Socialista está en sus militantes, en sus simpatizantes, que son los que nos van a llevar de nuevo en volandas a revalidar el Gobierno de España el próximo domingo", según ha augurado.

Por otro lado, ha justificado los llamamientos que desde el PSOE, por boca del propio candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se están realizando para concentrar el voto "en el rojo" del PSOE entre "los progresistas, la gente de izquierda".

Ha querido dejar claro en ese punto que desde el PSOE-A respetan a los líderes de las formaciones que haya a la izquierda de su partido, pero ha señalado que entienden que, "en esta ocasión, toda la energía" debe estar "volcada y centrada en aglutinar el voto progresista en el presidente Sánchez", según ha zanjado.