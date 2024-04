El PSOE-A apoya las manifestaciones de Marea Blanca y reclama a Moreno que "pare la privatización" de la sanidad

GRANADA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Salud en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha reclamado al presidente autonómico, el popular Juanma Moreno, que "deje de destrozar la sanidad pública" y que "pare la privatización", en el marco de las manifestaciones celebradas en las capitales de provincia de la región en defensa de la sanidad pública.

"La gente ya lo sabe. La gente ya se ha dado cuenta. Y la gente le pide al presidente de la Junta que deje de destrozar la sanidad pública, que pare la privatización de la sanidad pública, que deje de destrozar nuestro servicio sanitario. Por eso estamos en la calle en toda Andalucía", ha subrayado Prieto antes de participar en Granada en la manifestación por la sanidad pública.

Prieto ha destacado que hay más de dos millones de andaluces en listas de espera, centros de salud sin profesionales y gente que está esperando tratamientos, mientras el Gobierno andaluz del PP defiende que ha desplegado una "inversión récord" en la sanidad andaluza con "un 45% más y 25.000 nuevos profesionales", reconociendo eso sí que "queda mucho por hacer".

La dirigente del PSOE ha alertado además de que el Gobierno andaluz del PP desvía millones de la sanidad pública a la privada, reprochándole que "el exviceconsejero de Salud ha dado a dedo 44 millones de euros a Asisa", empresa a la que prevé incorporarse. "Esto es una barbaridad y la gente ya lo sabe. La gente sabe el destrozo que se está haciendo de la sanidad pública intencionadamente", ha asegurado.

La portavoz socialista ha indicado, por último, que "si no hay profesionales es porque se van a la privada". "Si no tenemos atención sanitaria a tiempo es porque no se quiere reforzar la sanidad pública y lo que se quiere es beneficiar a la privada", ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, también ha instado a Juanma Moreno a "parar la destrucción de la sanidad pública" que está llevando a cabo el Gobierno andaluz del PP y ha pedido la recuperación y fortalecimiento de la Atención Primaria y reducir las listas de espera en las que se encuentran casi 94.000 granadinos y granadinas.

Junto a otros representantes socialistas en la manifestación convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en Granada en defensa de la sanidad pública con motivo del Día Mundial de la Salud, Entrena ha indicado que la participación de asistentes a esta cita reivindicativa "evidencia el hartazgo que existe entre la ciudadanía y las y los profesionales por el destrozo en la sanidad que la Junta está llevando a cabo".

El PSOE de Andalucía ha apoyado y respaldado hoy estas movilizaciones, a las que han acudido representantes del Partido en todas las provincias andaluzas.