El PSOE apoya las reivindicaciones de los trabajadores del Metro de Granada y pide mejores condiciones laborales

Encuentro entre el comité de empresa del Metro de Granada. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del Metro de Granada y ha urgido a la Junta de Andalucía una solución para "mejorar sus condiciones laborales".

Tras mantener un encuentro con el comité de empresa, junto a las parlamentarias andaluzas Olga Manzano y Mª Ángeles Prieto y la diputada en el Congreso Olvido de la Rosa; el parlamentario andaluz Paco Cuenca ha afirmado que el gobierno en funciones de Juanma Moreno "tiene que dejar de mirar para otro lado" y atender las demandas de los 130 empleados, que "velan por un servicio público que funciona bien gracias a su trabajo", según ha indicado la formación en una nota.

Cuenca ha reclamado la equiparación social para la plantilla del Metro de Granada, puesto que un mismo trabajador de Sevilla o Málaga cobra de media unos 800 euros más al mes; o la mejora del convenio ya que el de Granada tiene ciertas diferencias respecto al de las otras dos ciudades andaluzas, con algunas cuestiones similares entre sí.

Tras subrayar que el Metro de Granada es un "modelo de éxito" con sello socialista, ha lamentado que "el PP haya decidido apuntarse solo a las fotos cuando también debe implicarse en este asunto, ya que la Junta es la responsable". "Las condiciones de las y los trabajadores deben de ser mejoradas, ellos y ellas están de formar permanente trabajando en un recorrido que necesita su atención y su profesionalidad", ha dicho.

Cuenca ha incidido en que este medio de transporte es "un servicio público esencial y rentable que mejora la calidad del aire, la movilidad y la calidad de vida de los granadinos". "Si a la Junta realmente le preocupa un servicio tan importante como este para Granada y su Área Metropolitana, tiene que mejorar la situación en la que se encuentra el personal", ha añadido.

"Solo así demostrará si realmente le importa el Metro de Granada. Desde el PSOE de Granada estamos con la plantilla, ahora el gobierno andaluz tendrá que dar respuesta", ha expuesto para añadir que, con el fin de tener una visión a fondo sobre la explotación de este medio de transporte "vamos a solicitar un estudio de costes para conocer cuánto aporta el Estado y cuánto destina la Junta al capítulo de ingresos y gastos".